La Juventus potrebbe andare incontro ad un 2023 davvero particolare per le note vicende giudiziarie che potrebbero riguardarla e che potrebbero condizionare anche il mercato dei giocatori. Potrebbero esserci delle novità dal punto di vista societario, dell'argomento ha parlato il giornalista sportivo Luca Momblano nella seconda parte dell'intervista realizzata in esclusiva da Blasting News dove si è parlato anche di Next Gen e rateizzazione delle tasse per la società di Serie A.

'Del Piero vice presidente? Sarebbe figura diversa rispetto a Nedved'

Aspettiamo giugno per vedere Del Piero nel Consiglio d’Amministrazione della Juventus?

Magari non vuole neanche farne parte.

Del Piero potrebbe fare il vicepresidente alla Nedved?

Il vicepresidente alla Nedved non potrà esistere per un motivo semplice, perché non c'è un altro Andrea Agnelli. Se Del Piero diventasse vicepresidente sarebbe una figura diversa da Pavel, che pure è stato l'alfiere di di Andrea. Braccio destro, braccio sinistro, lavorava sotto il cappello di un presidente operativo che quotidianamente si occupava solo e soltanto di Juventus. Perché se tu di fianco hai un presidente che in sede viene una volta al mese cambia tutto.

A proposito di Agnelli, evidente che dobbiamo aspettare l’eventuale vicenda giudiziaria, pensa che possa veramente prendere in mano questa Superlega, cioè che diventi presidente di questa nuova competizione europea?

Sarebbe una bella vittoria e sono anche sicuro che farebbe bene come presidente. Però sinceramente oggi non so se al posto suo porterei avanti la situazione Superlega.

In questo momento c'è bisogno anche magari di un piccolo oblio per lui. Io sarei cauto nel mettere ancora la sua figura sulla Superlega anche se credo nel progetto. Mi aspetto un Andrea un po’ più defilato magari stando sempre vicino alla Juventus, che ha bisogno di ripartire con o senza la Superlega. Anche perché non credo che a giugno partirà una competizione nuova e quindi ci sono davanti anni in cui la Juve dovrà cercare di ritornare ai suoi livelli.

E a noi serve un Andrea che sia più attento alla Juve che agli interessi di Barcellona e Real Madrid.

'Mi piacerebbe che fra i giovani possa crescere un portiere che arriva dal settore giovanile'

Progetto Next Gen. Dei giovani che stanno crescendo nel settore giovanile bianconero qual è un nome che secondo lei potrebbe fare veramente un percorso importante? Non le chiedo dei nomi già conosciuti quali potrebbero essere gli Yildiz, i Barbieri o i Mulazzi ma un nome meno mediatico e che magari potrebbe ripercorrere ad esempio le orme di Marchisio?

Ma sai io nasco come come giornalista dei settori giovanili d'Italia quindi ne ho viste davvero un po’ troppe di storie che hanno preso delle pieghe totalmente imprevedibili.

Mi sembra una risposta molto molto complicata quella che io posso possa darti. Io mi mi auguro che davvero possa essere un italiano cresciuto nel settore giovanile a fare questo percorso. In questo momento abbiamo Miretti e Fagioli che ci danno questa illusione di poter fare il percorso alla Marchisio ma arrivare dove sono attualmente Miretti e Fagioli è durissima. Non te lo faccio un nome, ma ti faccio un ruolo, ti faccio un ruolo e ti dico che mi piacerebbe un giorno ci sia un portiere autoctono, un portiere che viene dal settore giovanile e che diventa il Marchisio dei portieri. Non dico Buffon, ci mancherebbe.

'Rateizzazione tasse per le società di Serie A fa bene a tutti, non solo a Lotito'

Rateizzazione delle tasse per le società di Serie A da parte del Governo. Una decisione che ha suscitato una reazione stizzita da parte dell'opposizione. Non voglio portare il discorso sulla politica ma secondo lei è giusto preservare in questo preciso momento storico le società di calcio, magari proprio incontro con la rateizzazione delle tasse?

Io ti dico che le società italiane sono talmente in difficoltà che alla fine non potevi fare diversamente. D’altronde il calcio rimane un'industria di riferimento in Italia. Ed è l'industria dello sport che comanda l'industria del calcio. Questa rateizzazione non fa bene solo alla Lazio ma a tutte le società di calcio.

Il fatto che ci sono state critiche nei confronti della decisione del Governo è figlio della classica indignazione nei confronti del calcio che spunta ogni volta che provano a tirar dentro soprattutto la Juve. Non mi piace questa rateizzazione ma capisco che abbia senso. Cioè mi sembrava più populista la tesi del ‘no facciamo pagare a tutti tutto e subito’. Poi è evidente che le società devono ad utilizzare le risorse un po’ meglio.

Come si evolverà il progetto Juventibus?

Non ne ho idea ma la forza di Juventibus è proprio questa. Non si ha in mente cosa succederà nei due mesi dopo ma non ho dubbi che cercheremo di mantenere alta la presenza, alto il livello e capire se c'è un modo per migliorarci. In questo ci aiuta la community con la quale dialoghiamo il più possibile.