Dopo la partita tra Monza ed Inter sta ancora tenendo banco l'argomento legato all'arbitraggio di Luca Sacchi. Ad esprimersi al riguardo nelle ultime ore è stato anche il giornalista sportivo Massimo Pavan che sulle pagine di Tuttojuve.com ha definito le lamentele di Simone Inzaghi ridicole. Maurizio Pistocchi su Twitter ha invece concentrato la sua analisi sui problemi difensivi palesati dall'Inter.

Pavan provoca l'Inter: "Lamentele di Inzaghi abbastanza ridicole, che dovrebbe dire la Juve dopo la partita con la Salernitana?"

Il giornalista sportivo Massimo Pavan ha commentato nelle scorse ore su Tuttojuve.com le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che ieri ha criticato pesantemente il giudice di gara Luca Sacchi per aver annullato un gol apparentemente regolare segnato da Francesco Acerbi.

Ecco dunque quanto detto da Pavan: "Inzaghi si lamenta? Che dovrebbe dire la Juve che con la Salernitana ha subito un torto peggiore con due espulsi! Sono lamentele abbastanza ridicole, con la difesa che ha dovrebbe prendersela con i suoi. Alla fine stava vincendo, non è come la Juventus che aveva segnato il gol vittoria e glielo hanno annullato anche se buono con gente incapace al Var che dovrebbe correggere gli errori non correggere le cose giuste in errori". Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'arbitro Sacchi rischia comunque qualche turno di stop.

Calvarese difende Sacchi: "Fischiare un fallo precipitosamente è capitato a tutti, pure a Rocchi"

A difesa di un collega è sceso in campo però Gianpaolo Calvarese, ex arbitro che in una diretta Instagram di Gianluca Di Marzio ha voluto tirare un'ancora di salvataggio al tanto criticato Luca Sacchi: "Fischiare precipitosamente prima di un gol è capitato a tutti gli arbitri, anche a Gianluca Rocchi a Genova qualche anno fa.

L'unica maniera per non mettere in fuorigioco la tecnologia è ritardare il fischio, così da consentire al VAR di poter intervenire". Calvarese ha poi concluso il suo intervento affermando come sia fondamentale per un giudice di gara in Serie A mantenere la concentrazione necessaria sempre, specialmente nei minuti finali della gara, per consentire al VAR di intervenire e correggere un eventuale errore commesso in campo.

Pistocchi critico con l'Inter: "Ha incassato 20 gol in 9 partite, l'errore di Sacchi non giustifica i problemi dei nerazzurri"

Di Monza-Inter ha parlato anche Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo che sul proprio profilo Twitter ha focalizzato il suo commento sui problemi difensivi dei nerazzurri: "Sinora l'Inter ha incassato 20 gol in 9 partite in trasferta, +di 2gol a partita, ma Inzaghi ha parlato solo dell’errore arbitrale di Sacchi, che c’è ed è evidente. Questo però non giustifica i problemi di gioco dell'Inter, che il Monza ha messo ancora in evidenza".