La Juventus è attesa da da una seconda parte di stagione impegnativa fra calcio giocato e vicende giudiziarie che sono iniziate con la sentenza della Corte Federale d'Appello che ha stabilito una penalizzazione di 15 punti in campionato. In attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, le indagini proseguono anche su altri capi d'accusa, in particolar modo sulla manovra stipendi nel periodo del coronavirus. Una situazione che potrebbe evidentemente pesare ulteriormente sulla situazione sportiva della Juventus, come conferma Paolo Ziliani.

Il giornalista sportivo, sul suo profilo Twitter, ha parlato delle ulteriori penalizzazioni che potrebbero riguardare la società bianconera. A sua detta, ai 15 punti già tolti potrebbero aggiungersene altri 40-45 punti della manovra stipendi. Questo porterebbe la Juventus a -17 o -22 in Sere A e quindi all'ultimo posto e con 19 partite da giocare sarebbe difficile per la squadra bianconera rimanere in Serie A.

Le possibili sanzioni sulla manovra stipendi

'La Juventus potrebbe uscire da questo secondo processo con una penalizzazione di 40-45 punti che la manderebbe oggi al 20* e ultimo posto in classifica a quota -17/-22. Con una salvezza difficilmente raggiungibile nelle partite rimanenti'. Questo il post di Ziliani su Twitter che ipotizza una penalizzazione più pesante per la Juventus in merito alla manovra stipendi.

Il giornalista sportivo, nel proseguimento del post su Twitter, ha scritto che c'è il rischio per la società bianconera anche di altre sanzioni in merito alla situazione riguardanti altri due filoni, le plusvalenze bis e le partnership con società terze.

La possibile sanzione da parte della Uefa

Da valutare anche cosa deciderà la Uefa qualora fossero acclarate irregolarità sul fronte manovra stipendi.

Intanto Elkann, in una recente intervista, ha confermato che la Juventus ha subito un'ingiustizia e sarà difesa nei processi nel migliore dei modi, aggiungendo come la società bianconera non sarà mai un problema ma una soluzione al calcio italiano. Il presidente della Exor ha sottolineato anche c'è l'esigenza anche di innovare il calcio italiano.

La Juventus, come è noto, farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per quanto riguarda le plusvalenze. Fra le ipotesi avanzate dal giornalista sportivo Pavan, si parla anche di un possibile ricorso alla Corte di Giustizia Europea in riferimento agli scambi di mercato che la Juventus ha fatto con società europee come il Manchester City, Olympique Marsiglia e Barcellona.