Dopo più di un mese ritorna a parlare Andrea Agnelli, questa volta non per questioni riguardanti la Juventus ma in merito al futuro del calcio europeo. L'ex presidente della società bianconera in un'intervista al quotidiano olandese de Telegraaf ha sottolineato come ci sia l'esigenza di ripartire con un nuovo progetto sportivo per i club europei come la Superlega, che garantisca loro una stabilità finanziaria. Bersaglio dell'ex presidente della Juventus è stata evidentemente la Uefa, definita da Agnelli un'organizzazione monopolistica per quanto riguarda le competizioni calcistiche europee.

Stabilità finanziaria per le società europee

'Il monopolio della Uefa deve essere spezzato, per dare alle società un futuro stabile dal punto di vista finanziario'. Queste le dichiarazioni di Andrea Agnelli al de Telegraaf.. L'ex presidente della Juventus ha spiegato i motivi per cui sarebbe stata lanciata la Superlega: dare futuro e programmazione alle società europee. Le società che non si qualificano alle competizioni europee devono infatti rivedere le strategie societarie perché non possono contare su determinati ricavi. Per questo, dice Agnelli, è importante garantire una stabilità finanziaria a lungo termine per le stesse.

L'ex presidente della Juventus su Uefa e Fifa

L'ex dirigente della Juventus non ha risparmiato critiche a Uefa e a Fifa, nello specifico ai presidente attuale dei due organismi che regolano il calcio europeo e mondiale.

Agnelli ha dichiarato: 'Non è strano che ci siano solo un candidato alla presidenza di Uefa e Fifa? È una cosa sana?'. Il dirigente ha poi spiegato: 'Nel progetto della Superlega c'è la volontà di fare gli interessi di tutte le parti protagoniste, società, tifosi, giocatori, sono al primo posto. Non come adesso, dove la Uefa è al primo posto in tutto'.

Parole importanti, quelle dell'ex presidente della Juventus, che confermano la volontà di continuare a lottare per lanciare un nuovo progetto sportivo per il calcio europeo.

Il motivo del lancio della Superlega nel 2019

L'ex presidente della Juve ha voluto raccontare il motivo per cui ha deciso di lanciare un nuovo progetto sportivo nel 2019, ovvero la Superlega: ha sottolineato che c'era già l'intenzione di strutturare un nuovo formato di competizioni europee.

A detta di Agnelli sarebbe stato Ceferin a cambiare idea sul progetto quando 'i dirigenti delle grandi leghe e alcune associazioni nazionali vedevano il nuovo formato come una minaccia'. C'è l'esigenza, secondo Agnelli, di garantire un futuro a società importanti come Ajax, Anderlecht, Celtic, Benfica, che con l'attuale sistema non hanno la garanzia di programmare il loro futuro in quanto non hanno la certezza di avere una stabilità finanziaria che deriva dall'accesso alle competizioni europee maggiori.