La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Il caso plusvalenze ha portato ad una penalizzazione di 15 punti da scontare in questo campionato, contingenza questa che potrebbe peggiorare (a fine campionato si assisterà all'evoluzione del secondo caso, quello sulla manovra stipendi) o anche essere mitigata qualora il Collegio di Garanzia del Coni decida di annullare la sentenza. A quel punto anche la Corte Federale stessa subirebbe una 'sconfitta' che potrebbe portarla ad un atteggiamento più mite in vista del secondo caso.

Se la Juventus non parteciperà alle coppe europee, ad ogni modo, dovrà rinunciare a parecchi introiti e dunque a qualche calciatore importante. Come spiegato da Gianni Balzarini in una recente intervista a juventusnews24.com, in questo caso il candidato numero 1 a partire sarebbe Dusan Vlahovic.

Gianni Balzarini su Vlahovic

'Vlahovic sarebbe il primo candidato ad andar via in caso di mancata qualificazione alle competizioni europee'. Queste le dichiarazioni di Gianni Balzarini in una recente intervista a juventusnews24.com. Il giornalista sportivo ha spiegato che potrebbe esserci anche una conferma ma che tutto dipenderà dalle 'risorse economiche'. Balzarini ha poi evoluto elogiare Danilo, vice capitano della Juventus che ha prolungato la sua intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2025 con opzione per la stagione successiva.

Non è ancora arrivata l'ufficializzazione da parte della società bianconera ma diversi giornalisti hanno confermato l'intesa fra le parti. Sul brasiliano il giornalista ha aggiunto: 'Spero trascini lui anche i molti giovani che devono imparare la gratitudine e il rispetto per la maglia'. Di recente Danilo in un'intervista a Tuttosport ha dichiarato: 'La volontà di entrambe le parti è di proseguire insieme ancora, c’è un bel rapporto e così nei prossimi giorni ci saranno novità importanti'.

Balzarini sui fischi ai giocatori in Juventus-Fiorentina

Si è parlato molto della reazione di Massimiliano Allegri in Juventus-Fiorentina, quando il tecnico rivolto verso la tribuna ha difeso alcuni calciatori (De Sciglio, Kean e Paredes) che venivano fischiati dai tifosi: 'In una situazione così difficile la Juve va solo elogiata' ha dichiarato al riguardo Balzarini dimostrando di essere dalla parte del tecnico bianconero.