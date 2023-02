La Juventus è stata punita con 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Una sentenza che ha lasciato sorpresi in molti, dagli addetti ai lavori ai tifosi bianconeri. A parlare dell'argomento è stato anche Ezio Greggio, presentatore e attore e noto tifoso della Juventus. In una recente intervista a Tuttosport ha spiegato come a sua detta il giudizio sia arrivato in maniera molto veloce, senza dare la possibilità alla società bianconera di difendersi.

Secondo Greggio da punire sarebbero gli amministratori, qualora fosse provata l'irregolarità, e non i tifosi e la squadra, che sul campo non ha avuto vantaggi.

Ha poi parlato del pubblico ministero Santoriello in riferimento alle dichiarazioni del magistrato in un video del 2019 dove ha parlato di odio calcistico nei confronti della società bianconera.

Va ricordato che la Juventus è stata penalizzata poichè il giudice ha spiegato nelle 36 pagine di sentenza che la sanzione tiene conto "della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione", ecco perchè sarebbe stata punita solo la Juve in quanto - si legge - "non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione".

Le dichiarazioni di Ezio Greggio sul caso plusvalenze e sulla penalizzazione subita dalla Juventus

'Penalizzazione Juve? Come tutti i tifosi o la maggior parte, ritengo che si abbia avuto un po’ troppa fretta di punire la società bianonera.

Non è stato dato il tempo alla difesa di portare le prove a favore'. Queste le dichiarazioni di Ezio Greggio in una recente intervista a Tuttosport. Il presentatore di Striscia la notizia ha aggiunto: 'La società deve pagare amministrativamente dopo un giusto dibattimento nel caso fosse confermata l'irregolarità, ma squadra e tifosi non meritano questa penalizzazione'.

Sulle dichiarazioni del pubblico ministero Santoriello risalenti al 2019 ha dichiarato: 'Per ragioni di opportunità chi si è esposto con giudizi negativi o offensivi su una società forse dovrebbe astenersi dal giudicarla'. Greggio si è detto convinto che se dovesse essere confermata la penalizzazione alla Juventus milioni di italiani non crederanno più al sistema calcio italiano.

Per questo la soluzione, in caso di illecito, a pagare in maniera pesante deve essere la società dal punto di vista pecuniario e non da quello sportivo.

Il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze

La Juventus farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per la sanzione di 15 punti dovuta al caso plusvalenze. Il Collegio di Garanzia può confermare, annullare o eventualmente rimandare la sentenza alla Corte Federale d'Appello. In tal caso, come recentemente dichiarato da Michele Criscitiello potrebbe arrivare una diminuzione della penalizzazione anche se c'è un altro filone d'indagine da considerare. La manovra stipendi potrebbe portare ad altre penalizzazioni per la società bianconera.