La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, sarà presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, come recentemente dichiarato dal direttore tecnico Francesco Calvo. C'è fiducia, fra società e tifosi, che la penalizzazione di 15 punti possa venire annullata: tanti addetti ai lavori hanno parlato dell'argomento plusvalenze, sottolineando come non ci sia una norma che le regoli. Per questo, ci sarebbe fiducia nella restituzione dei punti, come anche confermato da Jochen Saier.

Il direttore sportivo del Friburgo, al sorteggio degli ottavi di finale della sua squadra, ha rivelato alla 'Gazzetta dello Sport' di aver parlato con il dirigente della società bianconera, Gianluca Pessotto. Quest'ultimo sarebbe fiducioso in relazione alla possibile restituzione dei punti tolti dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze.

La Juventus sarebbe ottimista per la restituzione dei punti in campionato

'Ai sorteggi di Europa League ho parlato con Gianluca Pessotto e mi ha detto che è ottimista per i punti tolti, verranno restituiti. Ovviamente per loro non è una situazione piacevole'. Queste le dichiazioni di Jochen Saier, dopo i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League.

Il direttore sportivo del Friburgo, prossimo avversario della Juve in Europa League, ha sottolineato come ci sia fiducia nella società bianconera nella restituzione dei 15 punti decisi dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze. La Juventus è pronta a presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Una risposta dovrebbe arrivare nel mese di marzo: il Collegio potrà confermare la sentenza, annullarla o rimandarla alla Corte Federale d'Appello.

In tal caso, quest'ultima potrebbe diminuire i punti di penalizzazione, dando speranza alla Juventus di qualificarsi alle competizioni europee per la stagione 2023-2024.

La manovra stipendi

C'è, però, un altro filone d'indagine per il quale la Juventus risulta indagata ovvero la cosiddetta 'manovra stipendi'. Sull'argomento hanno parlato diversi addetti ai lavori, uno su tutti Graziano Campi che ha recentemente dichiarato che potrebbe arrivare una sanzione pesante per la società bianconera e 1 o 2 punti di penalizzazione.

Il verdetto, in questo caso, potrebbe arrivare addirittura a fine stagione. È stata chiesta la proroga dalla Procura Federale, di conseguenza l'iter procedurale potrebbe iniziare a maggio, con una conclusione che, invece, potrebbe esserci a giugno, ovvero a campionato finito. La Juventus cercherà di vincere una o due competizioni in cui è impegnata (Coppa Italia ed Europa League) per garantirsi la partecipazione alle competizioni europee.