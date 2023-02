In queste settimane la Juventus è al centro delle cronache per il "caso plusvalenze" (per il quale la Corte Federale d'appello ha comminato ai bianconeri 15 punti di penalizzazione, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni) e per quello sulla "manovra stipendi", ancora non valutato con alcuna decisione da parte della Figc.

A intervenire recentemente sull'argomento è stato anche il giornalista Michele Criscitiello, secondo il quale ci sarebbe fiducia da parte della società bianconera nella decisione del Collegio di Garanzia del Coni riguardo alla sentenza sul caso plusvalenze.

Criscitiello spiega la possibile strategia e gli obiettivi della Juventus nel processo sulle plusvalenze

Nelle scorse ore il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha fatto sapere sul sito dell'emittente tv che l'obiettivo della Juventus è dimostrare inconsistenza delle motivazioni della Corte Federale d'Appello e di conseguenza rideterminare la pena con la palla che ritornerebbe alla Corte Federale.

Secondo quanto riportato dal giornalista, recentemente Francesco Calvo, Chief Football Officer bianconero, a Roma si sarebbe incontrato con alcuni vertici della politica calcistica romana per comprendere le effettive possibilità della Juve di uscire dal Collegio di Garanzia del Coni con una situazione migliore rispetto a quella prospettata dai 15 punti di penalizzazione conferiti attualmente.

Criscitiello poi fa sapere che - a livello di consulenza legale - l’incarico che era stato inizialmente conferito all’avvocato Avilio Presutti, ora sarà affidato ad Angelo Clarizia cui spetterà la difesa della Juventus al Collegio di Garanzia del Coni. Secondo la ricostruzione del giornalista questo cambio di legale sarebbe stato deciso proprio dopo gli incontri romani, dopo che qualcuno avrebbe suggerito alla società torinese il miglior avvocato per questa battaglia legale.

Infine Criscitiello, tramite il sito dell'emittente tv che dirige, fa sapere quella che sarebbe la strategia concreta della Juventus in merito al caso plusvalenze. L’obiettivo bianconero sarebbe di dimostrare l’inconsistenza delle motivazioni della sentenza e di conseguenza arrivare a una rideterminazione della pena. Il Collegio di Garanzia del Coni (che non può ridurre la penalizzazione, ma solo confermarla in toto o azzerarla, ndr) dovrebbe quindi rimandare tutto alla Corte Federale con la richiesta di rideterminare la pena per l'inconsistenza delle motivazioni ed essa dovrebbe, a quel punto, riformulare la condanna.

L'obiettivo del club - secondo SportItalia - sarebbe quindi alla fine di tutto di avere una penalizzazione di soli cinque punti, ovvero, un terzo della pena attuale e quattro punti in meno della richiesta iniziale della procura.