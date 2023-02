La Juventus è attesa da un match impegnativo in campionato contro la Fiorentina, dopo la vittoria contro la Salernitana per 3 a 0. Un match che ha evidenziato uno stato di forma importante da parte della squadra bianconera, che ha vinto grazie ai gol ai due gol di Vlahovic ed ad uno di Kostic. Proprio l'attaccante serbo sarà un ex del match contro i toscani.

Su Juve-Fiorentina, di recente, ha parlato anche Rocco Commisso, in una recente intervista a Radio Bruno. Il presidente della società toscana è ritornato sull'episodio risalente a febbraio 2020, quando l'allora vicepresidente della Juventus lo invitò a prendersi la camomilla per tranquillizzarsi.

L'imprenditore ha, poi, lanciato una frecciatina in riferimento proprio alle dimissioni dell'oramai ex vicepresidente della società bianconera.

Il presidente Commisso ha parlato dell'ex vicepresidente della Juventus Nedved

'Il vice presidente della Juventus, Nedved, mi disse di andare a prendere una camomilla… La mia vita ha avuto certi punti, chi si credeva di essere più forte o ricco, alla fine è rimasto in seconda o terza linea'. Queste le dichiarazioni di Rocco Commisso, rilasciate in occasione di una recente intervista a Radio Bruno. Il presidente della Fiorentina è ritornato sull'episodio risalente al 2 febbraio 2020. Quel match finì 3 a 0 per i bianconeri con due gol di Cristiano Ronaldo ed uno di Matthijs de Ligt.

Proseguendo l'intervista, l'imprenditore ha parlato anche del futuro della Fiorentina, sottolineando che, in questo momento, non c'è la volontà di cedere la società. Ha spiegato: 'Come mai i fiorentini non si sono messi in fila per acquistare la Fiorentina? Ho detto anche che avrei fatto un finanziamento tipo Cardinale. La Fiorentina non è in vendita, quando lo sarà lo saprete'.

Il presidente ha poi sottolineato: 'In questo periodo non ci sono tante società in regola come noi che hanno investito 400 milioni in quattro anni. Di certo, nella storia di Firenze, non lo ha fatto nessuno'. Ha spiegato poi che i tifosi devono stare vicini alla squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Il match fra Juventus e Fiorentina

La Juventus giocherà il match contro la Fiorentina domenica 12 febbraio alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Sarà importante, per i bianconeri, dare seguito alla vittoria contro la Salernitana per avvicinare le posizioni che significherebbero qualificazione alle competizioni europee. A tal riguardo, il sesto posto del Milan, che significherebbe qualificazione alla Conference League, è distante 12 punti. Per quanto riguarda, invece, la Fiorentina è attualmente è 13esima a 24 punti, a -2 dalla Juve decima e a +10 sul terzultimo posto del Verona. Di certo, una posizione non ideale per la squadra toscana che, però, si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia (giocherà contro la Cremonese) e giocherà anche il match di Conference League contro il Braga, subito dopo il match di campionato contro la società bianconera.