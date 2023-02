L'ex allenatore di calcio Giovanni Galeone, in una recente intervista a Radio Kiss Kiss, si è soffermato su come sta andando in questo momento il campionato di Serie A.

L'ex tecnico del Pescara, grande amico di Massimiliano Allegri, ha affermato di aver detto già a inizio stagione che lo scudetto lo avrebbe vinto il Napoli, ma essendo scaramantico da buon napoletano non parlerà più di titolo se non a stagione finita. Galeone ha poi citato Allegri affermando che se ci fosse stato lui sulla panchina del Napoli non si sarebbe visto il gioco che gli azzurri stanno esprimendo in questo momento.

L'ex tecnico Galeone parla del Napoli e della possibilità di vittoria del campionato

'A inizio stagione ho pronosticato lo scudetto al Napoli di Luciano Spalletti, ma da buon napoletano scaramantico, da questo momento in poi non pronuncerò più questa parola, ne riparleremo quando ci sarà l'aritmetica', sono queste le dichiarazioni di Giovanni Galeone in una recente intervista a Radio Kiss Kiss.

L'ex tecnico del Pescara ha aggiunto: 'Sono amico di Allegri, ci siamo sentiti ultimamente, ma non avremmo visto la bellezza di questo Napoli con Massimiliano sulla panchina della squadra campana'.

Inoltre Galeone ha parlato anche di calciomercato, sottolineando che nel calcio europeo c'è un giocatore che potrebbe fare lo stesso cammino professionale di Kvarashkelia, georgiano acquistato nel recente calciomercato estivo dal club partenopeo: 'Penso a Noni Madueke, giocava nel Paris Saint Germain, poi l'ha acquistato il Chelsea.

Che talento che è! Andava acquistato'.

Giovanni Galeone, ex allenatore oggi 82enne, nato a Napoli, nella sua lunga carriera ha allenato in massima serie il Pescara, il Perugia, il Napoli, l'Ancona e l'Udinese, prima di ritirarsi da tecnico nel 2007.

La classifica attuale di Serie A

Dopo 22 giornata di campionato, il Napoli con la vittoria contro la Cremonese ha consolidato il primo posto in classifica, sfruttando il pareggio 0-0 dell'Inter contro la Sampdoria e si è portato a +15 sui nerazzurri.

Al terzo, quarto e quinto posto a pari merito ci sono Atalanta, Roma e Milan con 41 punti, seguite dalla Lazio a 39 punti. Sotto c'è un divario di nove lunghezze per trovare la settima in classifica: a quota 30 punti ci sono infatti il Torino e l'Udinese, le quali sono seguite dalla Juventus a 29 punti (dopo la penalizzazione di 15 punti), assieme al Monza e al Bologna.