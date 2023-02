La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda il caso plusvalenze in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, previsto a fine marzo. La società bianconera ha confermato la sua volontà di fare ricorso, con diversi avvocati che hanno sottolineato come possa vincere l'appello e che quindi la sentenza possa concludersi con un annullamento della penalizzazione in campionato. Dell'argomento ha voluto parlare anche Gabriele Gravina, che ha voluto elogiare il lavoro della società bianconera nelle ultime stagioni definendolo come modello economico.

Il presidente della Figc ha parlato anche delle regole che vanno rispettate.

Gabriele Gravina ha parlato dell'importanza del rispettare le regole in riferimento al caso plusvalenze

'Penalizzazione Juve? A me dispiace. Sarei un folle pensare che una situazione del genere possa suscitarmi soddisfazione'. Queste le dichiarazioni di Gabriele Gravina in riferimento al caso plusvalenze che sta riguardando la Juventus e che ha portato ad una penalizzazione per la squadra bianconera di 15 punti in campionato. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha aggiunto: 'La società bianconera ha sempre rappresentato modello nell’ambito economico, nell’ammodernamento delle strutture, nelle infrastrutture, nello sviluppo del progetto del calcio femminile, sul tema delle seconde squadre'.

Meriti riconosciuti da parte di Gravina che però ha sottolineato: 'Ci sono delle regole e vanno applicate in modo rigoroso'. Il dirigente si è detto preoccupato dell'utilizzo delle plusvalenze finanziarie e per questo è necessario mettere dei punti fermi. In merito però alla vicenda giudiziaria che sta riguardando la Juventus ha aggiunto: 'Non sta a me giudicare la colpevolezza, ci sono organismi di giustizia per il quali si rispetta l'autonomia'.

Gravina si è detto disponibile a lavorare a delle norme per regolare le plusvalenze finanziarie chiedendo anche al supporto del Governo italiano.

Gravina ha parlato anche di Superlega

Altro argomento affrontato da Gravina è stato la Superlega, dopo che il Tribunale di Madrid che si è espresso a favore della Superlega e al progetto sportivo sostenuto da Barcellona, Real Madrid e Juventus.

Sull'argomento il presidente della Figc ha sottolineare che si tratta di una decisione che riguarda il territorio spagnolo. Per il futuro della Superlega sarà decisivo il giudizio della Corte di Giustizia Europea , che a parer di Gravina sembra già molto orientata nella decisione finale. A tal riguardo la sentenza definitiva sarà ufficializzata a marzo. A fine 2022 invece l'avvocato generale della Corte di giustizia europea, il greco Athanasios Rantos, si era espresso a favore di di Uefa e Fifa, difendendo il loro diritto di impedire alle società calcistiche di unirsi a campionati distinti da quelli promossi da Uefa e Fifa. Secondo Rantos il loro comportamento è compatibile con le leggi antitrust dell'Unione Europea.