La Juventus continua a dividersi in queste settimane fra calcio giocato e aule giudiziarie. Se nel primo caso il club è atteso stasera dall'andata dei 16esimi di Europa League contro il Nantes (dopo le due vittorie consecutive ottenute in Serie A contro Salernitana in trasferta e Fiorentina tra le mura amiche), nel secondo si continua a lavorare in vista del proponimento del ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni.

Il riferimento va ovviamente al caso plusvalenze in merito al quale il club punta a dimostrare l'inconsistenza delle motivazioni che hanno condotto la Corte Federale d'Appello ha comminare 15 punti di penalizzazione per via di una condotta tenuta dalla società bianconera, si legge nelle motivazioni stesse, che configura 'un illecito grave, ripetuto e prolungato'.

Sull'argomento di recente è nuovamente intervenuto Gabriele Gravina ospite della presentazione 'Report dell'osservatorio calciatori sotto tiro': il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha lanciato una sorta di monito asserendo come sia ancora in attesa di comprendere il perchè della sanzione inflitta, dichiarazione che suona come una 'presa di posizione' dato che sono già state rese note da tempo le motivazioni della sentenza.

Il presidente della Figc Gravina ha parlato delle plusvalenze

'Plusvalenze finanziarie? Se ne parla da tantissimi anni ma nessuno riesce a trovare la soluzione. Nel momento in cui ci muoviamo nel campo dell’economia di mercato è davvero difficile trovare elementi oggettivi'.

Queste le dichiarazioni di Gabriele Gravina durante la presentazione 'Report dell'osservatorio calciatori sotto tiro', il presidente della Figc ha aggiunto: 'Ritengo che non ci siano dati oggettivi negli scambi di mercato'.

In attesa di norme certe da parte chi è deputato a decidere sull'argomento, probabile possa arrivare una riforma da parte del Governo come ha recentemente dichiarato il ministro dell'economia Giorgetti.

Come spiega il giornale Tuttosport, le dichiarazioni di Gravina sarebbero condivise dalla maggior parte degli addetti ai lavori. Anche dal giudice Maria Luigi Torsello, che per ben due volte aveva in precedenza assolto la Juventus e le altre società deferito dalla Procura Federale.

Il tutto fino alla recente decisione della Corte Federale d'Appello e dello stesso giudice Torsello, che ha invece inflitto 15 punti di penalizzazione per la società bianconera.

Una sanzione ancora più pesante rispetto all'iniziale richiesta del procuratore federale Chiné, che aveva chiesto 9 punti di penalizzazione da scontare questa stagione in campionato. 'Aspetto spiegazioni da chi è deputato a giudicare questi fenomeni' ha concluso Gravina.

Il giudice Torsello avrebbe penalizzato la Juve in riferimento alle intercettazioni con protagonisti i dirigenti del club

Come spiega Tuttosport, la valutazione del giudice Torsello si sarebbe basata sulle intercettazioni fornitegli dalla Procura di Torino, una serie di telefonate che testimonierebbe una condotta sleale dei dirigenti del club finalizzata ad iper valutare diversi calciatori con lo scopo di alterare i bilanci. Questa visione pare però non essere condivisa dalla gran parte degli alti dirigenti che operano nel mondo del calcio: nelle ultime ore è arrivata anche la presa di posizione forte da parte dell'Ad di Lega, Luigi de Siervo, che ha espresso il desiderio che 'la sanzione possa essere riconsiderata perchè asimmetrica sia a livello europeo che italiano'.