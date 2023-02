Sembra ormai vicino il rientro di Zlatan Ibrahimovic nel Milan: nelle scorse ore l'attaccante svedese ha rilasciato un'intervista a SportMediaset.

Parlando sia della situazione rossonera attuale l'attaccante ha detto: "Io rimango sempre Dio, sono ancora il numero uno, ora rientro e cambierà la musica, ne sono certo."

Le parole di Ibrahimovic sul Milan

Durante l'intervista, rilasciata al giornalista Claudio Raimondi, l'attaccante del Milan ha parlato del suo possibile rientro nella formazione titolare: "Ho davvero molta voglia di tornare, voglia di fare molte cose, tutto quello che non ho potuto in questi mesi di infortunio".

Ibrahimovic è consapevole che ora la squadra si trova in un brutto momento, ma ha detto: "Non sono per nulla preoccupato, sono situazioni che durante una stagione possono capitare, ma dobbiamo stare in silenzio e lavorare per dimostrare sul campo quanto valiamo".

Riguardo alle critiche ricevute sia su di lui che sulla squadra, Zlatan Ibrahimovic ha risposto: "Se non ti criticano significa che non sei il meglio, io sono criticato da 25 anni ormai, solo perchè sono sempre stato il migliore e ci sono abituato."

Parlando del suo ritorno in campo l'attaccante ha sottolineato che non vuole solo fare presenza, ma aiutare concretamente la squadra con le sue prestazioni: "Voglio giocare per portare a casa dei risultati, non solo per beneficenza, altrimenti starei con i miei figli invece che a lavoro".

La condizione fisica di Zlatan Ibrahimovic

L'attaccante rossonero ha dichiarato di sentirsi finalmente in forma dopo l'infortunio grave che ha patito nello scorso campionato e che oggi si sente libero sia in campo che fuori.

Il giocatore si sente pronto per "aiutare il mister, lo staff e il club: l'ho fatto da fuori ed ora voglio rientrare, sono in forma, sto davvero bene, il recupero procede secondo i piani dei fisioterapisti."

Ibrahimovic ha voluto lasciare alcuni consigli al suo amico Rafael Leao: "È un grande giocatore, ha fatto una stagione da fenomeno, ora deve rimanere concentrato senza farsi distrarre dal mercato perchè tutto si può risolvere".

Per l'attaccante svedese anche De Ketelaere deve mantenere la concentrazione e la pazienza, poichè "anche lui è un talento, ma deve solamente capire quale strada seguire per poter crescere, deve soltanto riuscire a sbloccarsi, poi andrà tutto bene."

Ibrahimovic allontana, in chiusura di intervista, anche l'ipotesi di un suo eventuale ritiro: "Ho solo 41 anni e devo scrivere tante pagine della mia carriera; il fisico è cambiato, ma la mia qualità non è sparita, e per chi non crede in Dio, lo dimostrerò sul campo."