L'Inter è alla ricerca di esterni in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, potrebbero cambiare qualcosa sia a destra che a sinistra visto che in odore di cessione ci sono sia Denzel Dumfries che Robin Gosens, che porterebbero un cospicuo tesoretto per sistemare il bilancio e cercare anche di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In entrata il club meneghino non vuole farsi trovare impreparato ed è alla ricerca di qualche innesto funzionale. Uno di questi potrebbe essere Wilfried Singo, esterno destro del Torino, che non pare essere più intoccabile per Ivan Juric, che in questa stagione lo ha relegato spesso in panchina.

Cambiando sponda di Milano, nelle scorse settimane il nome di Nicolò Zaniolo è stato spesso accostato al Milan. I rossoneri, però, non sono riusciti a trovare un accordo con la Roma che, alla fine, lo ha ceduto al Galatasaray. Maldini, però, non avrebbe perso le speranze di portarlo all'ombra del Duomo e starebbe già studiando una strategia in vista della prossima estate.

Inter su Singo

L'Inter è alla ricerca di un esterno destro in vista della prossima stagione visto che molto probabilmente sarà ceduto Denzel Dumfries, che ha molti estimatori soprattutto in Premier League. La società nerazzurra avrebbe avviato i contatti con il Torino per Wilfried Singo, esterno destro che non è più ritenuto intoccabile da Ivan Juric.

Il contratto in scadenza a giugno 2024, inoltre, potrebbe aprire le porte alla cessione per non perderlo a parametro zero. I nerazzurri non vogliono ripetere quanto successo l'anno scorso con Gleison Bremer e per questo motivo, se decideranno di andare sul giocatore, proveranno a chiudere nel più breve tempo possibile.

Il patron granata, Urbano Cairo, comunque, non ha intenzione di concedere sconti e per il cartellino di Singo avrebbe chiesto in cambio il cartellino del giovane talento Giovanni Fabbian, che tanto bene sta facendo in prestito alla Reggina.

Inter che, però, non vorrebbe privarsi di lui e, anzi, vorrebbe mettere sul piatto il cartellino del giovane attaccante Samuele Mulattieri, attualmente in Serie B con la maglia del Frosinone.

La strategia del Milan per Zaniolo

Il Milan continua a lavorare sotto traccia per Nicolò Zaniolo, nonostante a gennaio i rossoneri non siano riusciti ad arrivare a lui, con la Roma che ha preferito cederlo al Galatasaray.

Paolo Maldini, però, non si sarebbe rassegnato e continua a pensare al fantasista italiano. L'idea del dirigente rossonero sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino di Ante Rebic, per uno scambio alla pari che si avvicinerebbe al valore della clausola rescissoria dello stesso Zaniolo, che ammonta a 30 milioni di euro. Non è escluso anche un conguaglio sui 10 milioni di euro.