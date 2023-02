Paiono numerosi in queste ore i nomi candidati a sostituire Milan Skriniar come centrale difensivo dell'Inter per il prossimo anno: tra questi si starebbe facendo sempre più largo l'ipotesi Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea.

I direttori sportivi dell'Inter Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero infatti inviato emissari a Londra per sondare la situazione contrattuale dello stesso Chalobah, con particolare attenzione alle eventuali richieste del Chelsea per un ingaggio nella prossima stagione. A riportarlo la Gazzetta dello Sport.

L'idea per la difesa dell'Inter: Trevoh Chalobah

Il difensore del Chelsea sta trovando più spazio in questa ultima stagione, con 14 partite di Premier disputate, ed è proprio la solidità tecnica espressa nell'ultimo periodo dal calciatore ad aver attirato l'attenzione del club nerazzurro.

Pare che la dirigenza dell'Inter avesse già avviato i contatti con lo staff del giocatore nella scorsa estate nel momento in cui Milan Skriniar era stato posto sul mercato ed erano state avviate le trattative con il Paris Saint Germain per una sua cessione: il difensore slovacco è poi rimasto a Milano e la pista Chalobah si è piano piano raffreddata.

Oggi lo scenario è diverso: Skriniar non ha rinnovato e si è accordato col PSG, ecco che in estate, complice anche la possibile cessione di Denzel Dumfries, la trattativa per il centrale del club londinese potrebbe essere ripresa.

Il contratto di Trevoh Chalobah

Il difensore centrale, classe 1993, ha un contratto di ferro con il Chelsea, valido fino a giugno 2028; la giovane età del giocatore potrebbe essere un fattore condizionante per aprire al prestito nelle prossime stagioni.

Il club londinese valuterebbe il giocatore intorno ai 22 milioni di euro ma l'Inter sembrerebbe prediligere appunto l'opzione del prestito con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento della qualificazione Champions nel prossimo campionato.

Il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Chelsea per essere poi ceduto in prestito in Francia al Lorient per 2,5 milioni di euro, da dove è stato fatto rientrare nel 2021. Una crescita importante quello del ragazzo che oggi, oltre ad essere un titolare nel club londinese, è anche nel giro della nazionale maggiore

L'interesse dell'Inter avrebbe ad ogni modo colpito il giocatore che potrebbe lasciare Londra nel prossimo mercato estivo, il tutto a patto che i club trovino un'intesa e che lui ritenga soddisfacente la proposta economica dei nerazzurri a livello di stipendio.