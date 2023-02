L'Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato in vista della prossima stagione. I nerazzurri sono pronti ad una vera e propria rivoluzione visto che andrà via sicuramente Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint Germain, e sono da valutare le situazioni relative a Stefan De Vrij, Danilo D'Ambrosio e Francesco Acerbi, con i primi due in scadenza in contratto e il terzo che andrebbe riscattato per 4 milioni di euro dalla Lazio. La società si sta guardando intorno in cerca di occasioni e una di queste potrebbe portare al ritorno in Italia di Kalidou Koulibaly, che al Chelsea non sembra essersi del tutto ambientato, con i Blues che sarebbero pronti a trattare la sua cessione.

Anche il Milan potrebbe intervenire a fine stagione per rinforzare il proprio pacchetto arretrato, in particolar modo sugli esterni. Uno dei nomi finiti nel mirino di Maldini e Massara sarebbe quello di Juan Cuadrado, anche per cercare di alzare il tasso tecnico e dell'esperienza internazionale della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Inter su Koulibaly

Il nome giusto potrebbe essere quello di Kalidou Koulibaly, che il Napoli ha ceduto al Chelsea per 40 milioni di euro la scorsa estate.

A Londra, però, il centrale senegalese ha offerto un rendimento altalenante, tanto da essere messa in discussione la sua titolarità. Quattordici le presenze raccolte in Premier League, con due gol all'attivo, ma Potter sarebbe pronto ad avallare la sua cessione.

I rapporti tra le due società sono ottimi e questo potrebbe anche facilitare una possibile trattativa.

Non è escluso che si ragioni su uno scambio che veda l'inserimento nell'affare di Denzel Dumfries, oltre ad un conguaglio economico a favore dei nerazzurri tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Milan su Cuadrado

Il Milan la prossima stagione cercherà rinforzi che possano alzare anche il tasso dell'esperienza internazionale della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

In questo senso i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Juan Cuadrado, che potrebbe prendere il posto di Dest, che difficilmente verrà riscattato, a meno che il Barcellona non abbassi la richiesta iniziale di 20 milioni di euro.

Cuadrado è in scadenza di contratto a giugno con la Juventus, per questo motivo il Milan sarebbe pronto ad offrirgli un biennale da 3,5 milioni di euro a stagione con opzione per il terzo anno. I bianconeri, dal loro canto, non sembrano intenzionati a rinnovargli il contratto.