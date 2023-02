Dopo la vittoria nel derby il presidente dell'Inter Steven Zhang ha voluto mandare un messaggio a tutto il club nerazzurro, dichiarando internamente come uno dei principali obiettivi della stagione sia quello di arrivare tra le prime otto in Europa, superando quindi il prossimo turno degli Ottavi di finale di Champions League contro il Porto.

L'obiettivo di Steven Zhang

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, Steven Zhang vuole di fatti a tutti i costi rilanciare l'immagine dell'Inter a livello internazionale.

Dopo le ultime vittorie in campionato, l'imprenditore cinese ha così voluto ribadire come sia orgoglioso di essere presidente del club e di voler lavorare per impostare nuovi piani per il futuro.

Piani che per quest'anno passeranno necessariamente dal passaggio del turno di Champions League: tra qualche settimana infatti, l'Inter sarà di scena negli Ottavi di Finale della massima competizione europea contro il Porto. In palio il pass per i Quarti di Finale.

Oltre al blasone che comporterebbe la cosa, si tratterebbe anche di un toccasana per le casse societarie, come noto parecchio bisognose di introiti: il passaggio del turno garantirebbe un minimo di 10,6 milioni di euro, cifra che potrebbe essere anche più sostanziosa in base all'esito delle gare delle altre italiane (il market pool si divide tra le squadre che rappresentano una determinata nazione, meno club dunque rimangono nella competizione, maggiore sarà la fetta pro capite).

I festeggiamenti per la vittoria nel derby sui social

Il Presidente dell'Inter, intanto, ha voluto esprimere tutta la propria gioia per la vittoria nel derby di campionato (1-0 contro il Milan, rete di Lautaro Martinez) con un post sui social nel quale ha postato l'immagine del Duomo con la dicitura "Milano siamo noi".

La squadra meneghina, come accennato, è adesso attesa dalla doppia sfida in Champions contro il Porto allenato dall'ex calciatore nerazzurro Sergio Conceicao.

L'avventura dello scorso anno si concluse agli Ottavi contro il Liverpool, quest'anno l'obiettivo è migliorarsi.

Questo per quanto riguarda il piano sportivo, cui sarà evidentemente collegato però anche quello economico: il club è come noto alla ricerca continua di nuovi sponsor, come emerge dal recentissimo accordo stretto con LeoVegas, diventato Official Training Kit Front Partner. Qualora le due realtà si trovassero bene si potrebbe anche assistere ad un rafforzamento della partnership con il marchio che potrebbe anche diventare main sponsor della società.