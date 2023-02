La Juventus ha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione. Queste sono alcune delle dichiarazioni riferite al documento pubblicato dalla Corte Federale che spiega il perché la Juventus è stata sanzionata con 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. È stato riconosciuto, quindi, un sistema gestito dalla società bianconera in merito alle plusvalenze realizzate nelle ultime stagioni. Proprio in merito a questa motivazione, il giornalista Raffaele Auriemma ha espresso la propria opinione, utilizzando parole pesanti nei confronti della Juve e sottolineando come l'eventuale alterazione dei risultati dovrebbe portare alla revoca degli scudetti della società bianconera, conquistati nelle ultime stagioni.

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato di revoca scudetti per la Juventus

'Caso plusvalenze riguardante la Juventus? Mi farebbe piacere che, di fronte alla definizione “alterazione dei risultati”, ci fosse anche la revoca di alcuni scudetti. Non per darli al Napoli ma perché è giusto così dal momento che la Juve ha vinto quei titoli con degli stratagemmi non regolari'. Queste le dichiarazioni di Raffaele Auriemma a Tele A. Parole importanti, quelle del giornalista sportivo, che ha voluto sottolineare come alterare i risultati significherebbe vincere con stratagemmi non regolari. Di recente, sia su Twitter che durante il programma sportivo di Mediaset, 'Pressing', il giornalista sportivo aveva già criticato la Juventus e la gestione societaria degli ultimi anni.

A tal riguardo, dichiarò su Twitter: 'Da tempo denuncio il sistema Juve per coprire le perdite degli ultimi dieci anni'.

In un confronto con Zampini a 'Pressing', invece, dichiarò che la 'Juventus è in una situazione indifendibile'. Di certo, sarà molto importante il Collegio di Garanzia del Coni, con la Juventus che farà ricorso, come dichiarato in una nota ufficiale della società bianconera dopo che la Corte Federale ha reso note le motivazioni dei 15 punti di penalizzazione.

La Juventus potrebbe vincere il ricorso al Collegio di Garanzia

Diversi avvocati hanno parlato del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sottolineando che la Juventus potrebbe vincere il ricorso, con il successivo annullamento della sanzione disposta dalla Corte Federale. Secondo l'avvocato d'Onofrio, sarebbe stato più giusto per il caso plusvalenze un'ammenda pecuniaria; Afeltra, invece, ha recentemente dichiarato in un'intervista che non si possono considerare violazioni gravi, prolungate e ripetute quelle eventualmente commesse dalla società bianconera per il caso plusvalenze. La Juventus potrebbe anche decidere di affidarsi al Tar qualora fosse confermata la sanzione.