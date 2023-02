La Juventus in questo momento è reduce da tre partite in campionato senza vittorie: dopo la sconfitta 5-1 contro il Napoli ha infatti pareggiato per 3-3 contro l'Atalanta e poi perso in casa contro il Monza per 2-0.

A parlare dopo la sconfitta dei bianconeri contro i brianzoli dello scorso weekend è stato anche Nicola Legrottaglie. L'ex difensore ha dichiarato, in particolare, che la Juventus in questo momento starebbe vivendo una situazione che è il risultato di ciò che ha seminato nell'ultimo periodo.

L'ex giocatore della Juve Legrottaglie ha parlato della sconfitta dei bianconeri contro il Monza

"Il Monza ha meritato di vincere contro la Juventus, va esaltato perché sta facendo molto bene. La Juve sta vivendo una situazione oggi che é il frutto di ciò che ha seminato nell’ultimo periodo", sono queste le dichiarazioni di Nicola Legrottaglie a Sportitalia.

L'ex giocatore ha poi proseguito: "Nella serie di vittorie non sembrava essere guarita del tutto, e questo é il risultato. Ci sono delle scelte che non rendono, così come i giocatori".

"La squadra al momento è sfilacciata, sarà compito di Allegri trovare le soluzioni", ha aggiunto Legrottaglie.

Le precedenti dichiarazioni di Legrottaglie sulla situazione giudiziaria della Juventus

La settimana scorsa Nicola Legrottaglie era stato protagonista di alcune dichiarazioni (a "Leotalk") in qualche modo legate al caso plusvalenze che sta riguardando la società bianconera: 'E' meglio una buona reputazione che grandi ricchezze, la bontà è meglio dell'oro e dell'argento'.

Sottolineando: 'La domanda che tutti noi ci dobbiamo fare è: nove scudetti vinti, successi... e poi perdi la reputazione? Ne vale la pena?'.

L'ex giocatore della squadra bianconera aveva poi aggiunto: 'Al di là che poi sei stato bravo e hai vinto sul campo, ma perché hai vinto sul campo? Perché con questo sistema sei stato avvantaggiato nel fare mercato'.

Il passato bianconero di Legrottaglie

Nicola Legrottaglie, difensore centrale classe 1976, ha militato nella Juventus in due distinti momenti della sua carriera. Il primo fu dal 2003 al 2004 (mettendo insieme 21 presenze in campionato e due reti), il seconda invece fu dal 2006 al 2010 (totalizzando 93 gettoni in gare di campionato e sei reti).

Proprio durante la sua permanenza in bianconero Legrottaglie entrò anche nel giro della nazionale italiana, totalizzando 16 presenze e una rete nel periodo compreso dal 2002 al 2009.