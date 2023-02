La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Le vicende giudiziarie che la stanno riguardando stanno pesando non poco in campionato, con -15 punti, arrivati dopo la sentenza della Corte Federale d'Appello. La società bianconera è pronta a presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni con l'obiettivo di annullare la sanzione. Non è da scartare la possibilità che arrivino altri punti di penalizzazione per la manovra stipendi.

Una situazione che evidentemente pesa ai tifosi ma anche ad alcuni giocatori della Juventus.

A tal riguardo, secondo Tancredi Palmeri, il centrocampista Weston McKennie avrebbe chiesto la cessione, una volta saputo dalla penalizzazione di 15 punti in campionato. Ha poi accettato l'offerta del Leeds con un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto che, con i bonus, potrebbe arrivare a circa 40 milioni di euro.

Sarebbe stato proprio il centrocampista americano a chiedere la cessione, con il Leeds che lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto per circa 40 milioni di euro, compresi i bonus. Il centrocampista è stato uno dei più schierati da Massimiliano Allegri in questa stagione: nelle ultime partite, in attesa del recupero di Cuadrado, ha giocato come centrocampista di fascia destra nel 3-5-2.

Arrivato nel Calciomercato estivo del 2020, in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro dallo Schalke 04, ha disputato una discreta stagione con Pirlo, migliorando con il ritorno di Allegri. La scorsa stagione è stato condizionato da un infortunio al piede subito nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal ed è rientrato nelle ultime partite dello scorsa stagione.

Quest'anno non ha iniziato bene, migliorando all'inizio della seconda parte di stagione fino alla cessione negli ultimi giorni del mercato di gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus, negli ultimi giorni di mercato, ha provato ad acquistare il sostituto di McKennie. Si è parlato di un ritorno in anticipo a Torino di Andrea Cambiaso, trasferitosi in prestito al Bologna nel recente calciomercato estivo. La società emiliana non ha voluto lasciarlo partire, per questo la società bianconera ha deciso di non acquistare altri giocatori per la fascia destra, contando sul recupero di Cuadrado e De Sciglio, entrambi disponibili.