La Juventus negli ottavi di finale di Europa League affronterà il Friburgo. Sarà una doppia sfida impegnativa contro una squadra che attualmente è quarta in classifica nel campionato tedesco. Ad ogni modo, l'obiettivo dei bianconeri è quello di arrivare fino in fondo alla competizione, come ha ribadito Massimiliano Allegri dopo la partita con il Nantes.

Dopo i sorteggi di Europa League ha parlato Gianluca Pessotto, il quale ha sottolineato che la Juventus farà di tutto per farsi trovare pronta per le gare di andata e ritorno del 9 e 16 marzo.

Il responsabile del settore giovanile bianconero ha parlato anche del futuro di Di Maria, lasciando intendere che la volontà del club è quella di confermarlo anche nella stagione 2023-2024.

Pessotto spera che Di Maria resti alla Juventus

"Di Maria è un giocatore importante su cui abbiamo puntato molto a inizio stagione insieme a Pogba, che speriamo di recuperare presto, e Chiesa. La squadra ha un altro aspetto in carisma e qualità, contro il Nantes ha trascinato la squadra (Di Maria, ndr)". Queste le dichiarazioni rilasciate da Pessotto su El Fideo dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League.

Sul futuro del campione argentino, l'ex calciatore ha rivelato: "Speriamo che possa rimanere qui anche il prossimo anno. Ci auguriamo di riuscire a vincere qualcosa di importante e quello potrebbe aiutare con Angel Di Maria".

Sugli obiettivi della Juventus, Pessotto ha ricordato che si punta ad arrivare fino in fondo in Europa League e a giungere in finale di Coppa Italia.

Per quanto riguarda il campionato, invece, il responsabile della Primavera juventina ha evidenziato che è importante disputare ogni partita come se fosse una finale.

Il futuro di Di Maria è ancora un mistero

Di recente Angel Di Maria è stato intervistato da Espn Argentina e ha dichiarato che per lui è fondamentale giocare nel calcio europeo per sperare di essere convocato dalla nazionale argentina per la Copa America.

Parole che lascerebbero intendere la volontà del giocatore di non ritornare nell'immediato nel campionato argentino.

In questa stagione El Fideo ha disputato finora 21 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League, segnando 7 gol e fornendo 6 assist decisivi ai compagni. Grazie alla sua tripletta contro il Nantes, la Juventus si è qualificata agli ottavi di finale di Europa League dove affronterà il Friburgo.