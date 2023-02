La Juventus è attesa da settimane importanti in merito alle vicende giudiziarie che la stanno riguardando. In attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sui giornali e social addetti ai lavori e non hanno detto la loro sulla penalizzazione subita dalla squadra bianconera di 15 punti in campionato decisa dalla Corte Federale d'Appello dopo il caso plusvalenze. Una situazione pesante per la squadra bianconera che si ritrova attualmente a 26 punti in campionato, al decimo posto e distante 12 punti dal sesto posto che significherebbe qualificazione alla Conference League.

Si discute molto di questa penalizzazione, fra i più critici nei confronti della situazione è stato Paolo Bonolis, che già aveva lanciato una frecciatina di recente facendo riferimento al fatto che non è la prima volta che la Juventus commette delle irregolarità (evidente il riferimento a Calciopoli). Di recente ha alimentato una critica nei confronti della Figc riguardo alla possibilità della Juventus di giocare la Coppa Italia se si considera la penalizzazione in campionato.

Il presentatore ha parlato della possibilità per la Juve di giocare Coppa Italia nonostante la penalizzazione

'Se come dicono i documenti la Juventus avrebbe falsato il campionato perché possono giocare la Coppa Italia?'.

Queste le dichiarazioni di Paolo Bonolis in una recente intervista a Radio Fuori Campo. Proseguendo l'intervista il presentatore televisivo ha aggiunto: 'Io non è che voglio infierire sulla Juve, ma mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché in campionato vengono penalizzati di 15 punti e invece la Coppa Italia la possono giocare come se niente fosse successo'.

Ha poi dichiarato: 'Parliamo di una competizione che ti permette di giocare la Supercoppa italiana, cara Figc non ti seguo'.

Juventus-Inter di Coppa Italia si gioca ad aprile

La Juventus sarà la rivale dell'Inter nella semifinale di Coppa Italia dopo che i bianconeri hanno battuto la Lazio e l'Inter l'Atalanta. Una sfida davvero molto interessante che si disputerà l'andata il 4 aprile alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino e il 25 aprile il ritorno allo stadio San Siro di Milano.

Inter-Juventus si sfideranno anche in campionato il 19 marzo alle ore 20:45, in una Serie A che per la Juventus ha perso un po' di valore dopo la penalizzazione subita in campionato anche se come ricordato da Allegri bisogna conquistare i punti per la permanenza in Serie A. C'è anche il rischio di una penalizzazione ulteriore per la manovra stipendi. Per questo sembra difficile la qualificazione alle competizioni europee passando per il campionato. Diverso invece arrivarci tramite la vittoria della Coppa Italia (qualificazione all'Europa League) o dell'Europa League, che significherebbe giocare la Champions League nella stagione 2023-2024.