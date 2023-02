Nelle scorse ore, Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di Napolicalciolive.com per commentare quello che sta accadendo in casa Juventus con il caso plusvalenze. Anche il professor Fabrizio Bava sul 'Corriere di Torino', l'avvocato Eduardo Chiacchio a Radio CRC e Piero Sandulli a calciomercato.it hanno parlato degli avvenimenti in casa Juve per quello che concerne le sentenze sul caso plusvalenze.

Juve, Collovati sul caso plusvalenze: 'Si sono sempre fatte ma ora hanno scoperto il vaso, prima si dormiva?'

L'ex calciatore Fulvio Collovati è intervenuto, nelle scorse ore, ai microfoni di Napolicalciolive.com per parlare del caso plusvalenze che ha colpito la Juventus in queste ultime settimane.

Collovati ha, dunque, detto a riguardo: "La sentenza? Non lo so, non ho elementi su questo caso. Aspetto di vedere la sentenza definitiva. Certo, l’unica cosa che dico è che si è scoperto il vaso tutto d’un tratto quando sono anni e anni che queste plusvalenze si fanno. Per cui improvvisamente tutto si scopre, prima si dormiva? Mi viene da ridere che tutto venga scoperto adesso".

Professor Bava: 'La Juventus aveva il dovere di aumentare i ricavi e l'unico modo erano le plusvalenze

Oltre a Fulvio Collovati, nelle scorse ore, anche il professor Fabrizio Bava sul 'Corriere di Torino' ha commentato le sentenze sul caso plusvalenze che hanno colpito la Juventus. Ecco le sue parole: "Non trovo la sentenza così devastante come tutti raccontano.

La condanna non deriva dai bilanci che non sarebbero veritieri. I giudici qualificano sleale il comportamento della società, che si propone di fare plusvalenze, nascondendo che certe operazioni siano permute. La Juventus aveva il dovere di aumentare i ricavi e l’unica leva erano le plusvalenze. Lecito".

Avvocato Chiacchio: 'La sentenza della Corte Federale è stata molto precisa'

Di un altro parere rispetto al professor Bava è quello dell'avvocato Eduardo Chiacchio che, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha parlato di sentenze chiare e delineate. Ecco le sue parole: "La Corte Federale d’Appello è stata molto precisa, le società coinvolte non sono state condannate perché erano state coinvolte per una o massimo due operazioni e quindi non facevano parte del cosiddetto sistema posto in essere dalla Juventus.

Per una sola operazione o per isolati trasferimenti, con annesse plusvalenze, non si può condannare". L'avvocato Chiacchio ha, poi, continuato il suo discorso, aggiungendo come il "Libro Nero" di Paratici avrebbe contribuito in maniera determinate all'inasprimento delle pene inflitte alla Juventus.

Caso plusvalenze Juventus, Sandulli: 'Potrebbero uscire nuovi filoni d'indagine'

Piero Sandulli, vicepresidente della seconda sezione del collegio di garanzia dello sport, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it delle sentenze inerenti il caso plusvalenze fatte dalla Juventus: "La penalizzazione? Non posso valutare. Posso solo dire che il criterio dell’afflittività è il criterio sulla base del quale hanno già ragionato i giudici con la sentenza depositata nei giorni scorsi.

Emerge la possibilità che emergano altri filoni d’indagine e altri giudizi verranno a conoscere di ulteriori fattispecie e di altre posizioni. Leggendo la sentenza, questa è l’opinione che se ne può trarre".