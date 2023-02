Angel Di Maria è stato l'uomo copertina della vittoria della Juventus in Europa League contro il Nantes. El Fideo ha segnato una preziosa tripletta che ha permesso ai bianconeri di raggiungere gli ottavi di finale della competizione europea. Adesso i tifosi della Juventus sperano che Angel Di Maria possa continuare la sua avventura a Torino anche nella prossima stagione.

L'argentino va in scadenza di contratto a giugno ma da parte del club ci sarebbe l'intenzione di provare a trattenerlo, come ha rivelato lo stesso Gianluca Pessotto dopo i sorteggi di Europa League: "Noi speriamo che possa restare anche il prossimo anno" e la volontà di Di Maria potrebbe essere quella restare un'altra stagione in bianconero.

Infatti, stando a quanto afferma Tuttosport, El Fideo avrebbe confidato ai compagni di squadra che gli piacerebbe restare alla Juventus. Dunque non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Di Maria accende la luce nella Juventus

L'uomo in più della Juventus, in queste settimane, è Angel Di Maria. El Fideo è l'uomo in grado di far rendere al meglio la squadra e il suo apporto tra assist e gol è stato determinante. Di Maria ha dimostrato di poter trascinare la Juventus siglando reti di straordinaria bellezza come quella contro lo Spezia o la prima marcatura conto il Nantes. Adesso si starebbero aprendo anche nuovi scenari per il futuro dei bianconeri e Di Maria. Infatti, le parti potrebbero decidere di proseguire insieme anche nella prossima stagione.

Al momento, il focus del Fideo, però, è tutto rivolto al campo visto che la Juventus ha di fronte a sé una serie di partite di grande importanza tra campionato ed Europa League. Il primo match che attende i bianconeri è il derby della Mole che sarà in programma il 28 febbraio.

La Juventus spera di poter ritrovare Pogba

Angel Di Maria è stato uno dei grandi acquisti della Juventus della scorsa estate.

L'altro grande colpo di mercato è stato Paul Pogba ma di fatto Massimiliano Allegri non ha mai potuto contare sul francese. Adesso il calvario di Paul Pogba sembra essere finito e il numero 10 juventino punta ad una convocazione per il derby. Pogba sta meglio, ormai, lavora regolarmente in gruppo e la sua speranza è quella di poter giocare uno spezzone di partita contro il Torino.

Anche perché l'obiettivo della Juventus sarebbe quello di poterlo avere in discrete condizioni per la partita contro il Friburgo del 9 marzo. Adesso non resta che attendere martedì 28 febbraio per capire se davvero Paul Pogba sarà convocato da Massimiliano Allegri per il derby e se per lui il periodo buio legato all'infortunio sarà diventato solo un brutto ricordo.