La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Fare previsioni sul futuro sportivo della società bianconera diventa difficile. Nonostante questo, la società bianconera starebbe lavorando già in previsione del Calciomercato estivo. Almeno quattro giocatori potrebbero lasciare Torino, ovvero quelli in scadenza di contratto a giugno. Si parla di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria. A proposito dell'argentino si parla molto di una sua possibile partenza a giugno, con diverse società interessate.

Si vocifera di un possibile ritorno in Argentina ma non è da scartare un'altra stagione nel calcio europeo. A tal riguardo è emerso un interesse dell'Atletico Madrid, ma anche del Barcellona e del Napoli. A riferirlo è la stampa spagnola, con Spalletti che vorrebbe il giocatore bianconero al Napoli per migliorare la qualità offensiva della squadra campana.

Di Maria potrebbe valutare l'eventuale offerta del Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli il Napoli potrebbe valutare l'ingaggio di Angel Di Maria. L'argentino è in scadenza con la Juventus a giugno e attualmente sembrerebbe difficile un suo prolungamento di contratto con la società bianconera. Secondo alcune indiscrezioni, Di Maria vorrebbe rimanere un'altra stagione a Torino.

Ma molto dipenderà evidentemente dalla partecipazione o meno della Juventus alle competizioni europee. Se dovessero arrivare altre penalizzazioni, c'è il rischio che la società bianconera non disputi nessuna competizione europea. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe il Napoli, prima in classifica in Serie A a +13 sull'Inter seconda e con buone possibilità di andare avanti anche in Champions League.

La squadra campana giocherà l'ottavo di finale della competizione europea contro l'Eintracht Francoforte. Tornando a Di Maria, il giocatore in questa stagione è stato condizionato da diversi infortuni muscolari, in particolar modo nella prima parte di stagione. Nella seconda invece sta dando un buon contributo fra gol e assist e potrebbe rappresentare un valore aggiunto in Coppa Italia ed in Europa League, competizioni in cui la Juventus potrebbe lottare per vincere.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire anche Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot. Difficile possano prolungare la loro intesa contrattuale, per motivi anagrafici riguardo il brasiliano e il colombiano ed economici per il francese. Il centrocampista vorrebbe un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione che attualmente la società bianconera non sarebbe pronta a garantirgli.