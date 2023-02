La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Due situazioni in qualche modo vicine se si pensa che con la sanzione arrivata dalla Corte Federale d'Appello di 15 punti di penalizzazione è stata compromessa la classifica di Serie A del club.

Non sono da scartare altre penalizzazioni per la manovra stipendi, ecco che se non dovesse arrivare la qualificazione alle competizioni europee tanti giocatori potrebbero lasciare Torino, in special modo quelli a scadenza di contratto a giugno. Come scrive Gazzetta.it, il presidente della Exor John Elkann starebbe valutando la possibilità di alleggerire il bilancio societario di circa 70 milioni di euro.

Proprio per questo fra le possibilità in piedi ci sarebbe quella di non prolungare i contratti in scadenza a giugno dei vari Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

Possibile la partenza dei giocatori in scadenza di contratto con la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di non prolungare l'intesa contrattuale dei giocatori in scadenza di contratto a giugno. Il presidente della Exor vorrebbe infatti alleggerire il bilancio societario e considerando che i giocatori prima menzionati sono alcuni di quelli che guadagnano di più i mancati prolungamenti di contratto diventerebbero una possibilità concreta.

Sandro ha un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione, Cuadrado da 5 milioni di euro, Rabiot e Di Maria circa 7 milioni di euro a stagione.

Per il brasiliano si parla di un interesse di società turche, il colombiano potrebbe valutare una nuova esperienza professionale nel campionato americano, l'argentino invece potrebbe far ritorno in Argentina, per il francese si parla di un interesse di diverse società inglesi.

Il mercato dipenderà dalle vicende giudiziarie

La Juventus potrebbe dunque pianificare la strategia di mercato in base alle vicende giudiziarie che la stanno riguardando.

La speranza per società e tifosi è che possa arrivare la qualificazione alle competizioni europee se non tramite il piazzamento in campionato, con la vittoria della Coppa Italia e/o dell'Europa League. A tal riguardo la società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero per rinforzare la rosa. Ecco che al posto di Sandro in fascia potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.