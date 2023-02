La Juventus, in questo periodo, è divisa tra le questioni extracalcistiche e le questioni di campo. Per questo riguarda l'aspetto giudiziario, la società sta per presentare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per provare ad ottenere l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte Federale che ha inflitto 15 punti di penalizzazione in classifica ai bianconeri. Per questo motivo, la Juventus ha deciso di ampliare il pool di legali che si occuperà della questione. Infatti, come ha rivelato il quotidiano 'Tuttosport', a Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio si sono uniti Angelo Clarizia e Nino Paoloantonio.

Il primo è stato anche subcommissario della Figc nel 2018. I 2 nuovi legali che si sono aggiunti al pool difensivo della Juventus sono esperti di diritto amministrativo.

Le tempistiche del ricorso al Coni

Lo scorso 30 gennaio, la Corte Federale ha reso note le motivazioni della sentenza che ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus in merito alla questione plusvalenze. La società ha annunciato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, ricorso che deve essere presentato entro 30 giorni da cui sono state emesse le motivazioni. La sensazione è che il pool di legali della Juventus si prenderà tutto il tempo necessario per attuare la propria strategia difensiva, anche alla luce dei nuovi ingressi nel pool di legali che difenderà il club.

Dunque, è possibile che la società piemontese depositi il ricorso il 1º marzo. Dunque, da lì in avanti, si dovrà attendere la data in cui verrà fissata l'udienza. Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni potrà confermare oppure annullare la sentenza. La Juventus, dal canto suo, spera di poter mettere in piedi la giusta strategia difensiva e, per questo motivo, ha voluto avvalersi anche della collaborazione di Angelo Clarizia e Nino Paoloantonio.

Intanto la squadra pensa al campo

Mentre la società è impegnata sulle questioni extracalcistiche, la squadra deve pensare al campo. La Juventus deve fare il maggior numero di punti possibili per poter provare a raggiungere la zona Europa, in attesa di capire se il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni restituirà o meno i 15 punti ai bianconeri.

Ma l'obiettivo degli uomini di Massimiliano Allegri resta sempre quello di raccogliere più vittorie possibili, anche se poi potrebbe aprirsi l'altro filone di indagini, quello relativo alla manovra stipendi. Infatti, in questo caso la procura federale potrebbe richiedere un'ulteriore penalizzazione per la Juventus. In ogni caso, non resta che attendere di capire prima come evolverà il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni e se poi ci saranno altri strascichi, quelli relativi alla manovra stipendi.