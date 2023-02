La Juventus in queste ore è scesa sui campi della Continassa per fare le ultime prove tattiche in vista della gara contro il Nantes. Per questo match Massimiliano Allegri ha diversi dubbi di formazione. Il tecnico livornese ha fatto diverse prove e non ha nemmeno abbandonato del tutto l'idea del tridente. Al momento, però, si va verso il ritorno del 3-5-1-1 e a centrocampo ci potrebbe essere una novità importante. Infatti, la Juventus potrebbe affidare la sua cabina a Leandro Paredes. L'argentino potrebbe prendere il posto di Manuel Locatelli. L'altra novità di formazione potrebbe riguardare la difesa dove potrebbe giocare Daniele Rugani.

I dubbi della Juventus

La Juventus in queste ore si sta portando dietro alcuni dubbi di formazione. In particolare resta da capire se davvero Massimiliano Allegri è intenzionato ad accantonare il tridente. Al momento Federico Chiesa sembra il candidato per andare in panchina, mentre Angel Di Maria agirà alle spalle di Dusan Vlahovic. Infatti, per ora, si va verso il 3-5-1-1. In porta ci sarà Szczesny, mentre in difesa potrebbe esserci la prima novità di formazione con l'inserimento di Daniele Rugani. Con l'ingresso fra i titolari del difensore toscano, la Juventus potrebbe concedere un turno di riposo ad Alex Sandro. Danilo e Bremer, invece, saranno in campo dal primo minuto visto che Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a rinunciare a loro.

Inoltre, Bremer è squalificato in Serie A dunque il brasiliano sarà titolare in Europa League. Per quanto riguarda il centrocampo saranno confermati Mattia De Sciglio, Adrien Rabiot e Kostic. Mentre le novità potrebbero essere rappresentate da Nicolò Fagioli e Leandro Paredes. L'argentino sembra aver scalato posizioni e si potrebbe guadagnare una maglia da titolare a discapito di Manuel Locatelli.

In ogni caso Massimiliano Allegri non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione che verranno risolti solo nelle prossime ore.

La probabile formazione (3-5-1-1): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Out Pogba, torna Bonucci

La Juventus per la gara contro il Nantes non avrà ancora a disposizione Paul Pogba.

Ma il francese sta meglio visto che ha ripreso ad allenarsi con i compagni, ma ancora non si sa quando tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri. Per il match contro il Nantes la Juventus ritroverà Leonardo Bonucci. Anche Juan Cuadrado è tra i giocatori abili e arruolabili, dopo che si è fermato prima del match contro la Fiorentina a causa di un attacco influenzale.