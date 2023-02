Nonostante la Juventus come società sia sempre concentrata in ottica vicende giudiziarie - entro una quindicina di giorni il club dovrebbe depositare il ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni volto ad ottenere l'annullamento della sanzione di 15 punti di penalizzazione inflitti sul caso plusvalenze -, la squadra in campo sta dimostrando compattezza ed unità. Quelle che hanno portato a 3 vittorie di fila con altrettanti clean sheet (Lazio in Coppa Italia, Salernitana e Fiorentina in Serie A) dopo la pesante sconfitta col Monza. E parlando sempre di calcio giocato, continuano gli spifferi su Massimiliano Allegri e il suo futuro.

In settimana riprenderà l'Europa League, competizione molto importante per dare un senso alla stagione europea dei bianconeri che al momento registra una sola gara vinta e ben 5 perse con conseguente eliminazione ai gironi della Champions League.

Il futuro professionale di Allegri passerà dunque dai risultati ma anche del rapporto umano e professionale con i giocatori e la società bianconera. Ad evidenziare questo stato di cose di recente è stato Luca Momblano a Juventibus, in una dichiarazione riportata dal sito juvelive.it.

Momblano ha parlato del futuro professionale di Allegri

'Allegri rimane? Dipende dal rapporto con la squadra e da quello con il management. Se esci col Nantes in una stagione dove hai già avuto dei momenti storici negativi come la sconfitta di Napoli o contro il Monza poi diventa tutto più difficile'.

Queste le dichiarazioni di Luca Momblano a Juventibus. Il giornalista sportivo ha così sottolineato come secondo lui, in ottica riconferma, conterà soprattutto il rapporto umano e professionale con giocatori e dirigenza bianconera più che i risultati sul campo, anch'essi certamente importanti.

Allegri ha difeso i suoi giocatori nel post match di Juventus-Fiorentina

Allegri dal canto suo sta cercando di difendere e sostenere la sua squadra, proteggendola non solo a livello di dichiarazioni mediatiche ma anche dall'atteggiamento stesso di alcuni tifosi bianconeri. Durante Juventus-Fiorentina di ieri, quando alcuni sostenitori della Juventus hanno fischiato Kean, Paredes e De Sciglio, il tecnico bianconero ha infatti avuto una sorta di battibecco a distanza dalla panchina rivolto verso la tribuna.

A Dazn nel post partita l'allenatore toscano ha spiegato l'accaduto: 'Mi dispiace perché in questo momento in cui la maggior parte del pubblico aiuta la squadra poi c’è qualcuno che decide che qualcuno è bravo o scarso, a prescindere certi giocatori entrano e vengono fischiati. Succede con Kean, De Sciglio, a volte a Paredes: sono giocatori della Juventus. Invece c’è chi viene allo stadio per fischiarli: credo che sia poco rispettoso per ragazzi che in un momento non facile stanno facendo buone cose'.

Giovedì i bianconeri affronteranno il Nantes nell'andata degli spareggi di Europa League, in campionato a seguire ci sarà la trasferta di La Spezia.