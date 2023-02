La Juventus penserebbe già al Calciomercato da portare avanti in estate e le ultime indiscrezioni lasciano trapelare la volontà della società bianconera di investire su giovani di qualità e possibilmente italiani.

Un nome in tal senso sarebbe quello di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo valutato circa 30 milioni di euro dalla società emiliana. Inoltre, la società bianconera potrebbe decidere di ritornare su un giocatore seguito già in passato: Nicolò Zaniolo, trasferitosi di recente dalla Roma al Galatasaray, ma che avrebbe una clausola rescissoria "sostenibile" per la società bianconera.

Possibile offerta per Frattesi e per Zaniolo in estate da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe diventare sempre più "italiana", non solo dando fiducia ai tanti giovani già presenti nella rosa bianconera (o attualmente in prestito in società di Serie A), ma anche anche acquistandone altri. Un nome in tal senso potrebbe Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo.

Ma potrebbe tornare di moda anche l'idea Nicolò Zaniolo, che meno di un mese fa si è trasferito al Galatasaray dalla Roma a titolo definitivo. Come riportano diversi giornali sportivi sul contratto del giocatore ci sarebbe una clausola rescissoria attivabile ogni fine stagione: ad esempio chi volesse acquistarlo a fine giugno 2023 dovrebbe pagare circa 35 milioni di euro, prezzo che diminuirebbe gradualmente ogni anno: nel 2024 costerebbe ad esempio circa 28 milioni di euro, a gennaio 2025 circa 25 milioni di euro e infine a giugno 2025 scenderebbe a 23 milioni di euro.

Non è quindi escluso che la Juventus possa sfruttare una di queste "finestre" per ingaggiare il calciatore classe '99

Il resto del mercato della Juventus: il punto sui giovani

Rimanendo in tema giovani la Juventus nel 2023-2024 potrebbe dare fiducia ad alcuni giocatori che si stanno mettendo in evidenza nel campionato italiano di Serie A in prestito in altre squadre: ad esempio i centrocampisti Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia (attualmente al Monza) e il laterale difensivo Andrea Cambiaso (al Bologna): tutti questi elementi faranno ritorno a Torino a fine stagione e il loro futuro sarà deciso probabilmente durante il ritiro estivo.

Non è inoltre escluso che la società bianconera possa decidere di dare fiducia per la prima squadra anche ad alcuni elementi attualmente nella formazione Next Gen, impegnata in Serie C.