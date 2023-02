Nelle scorse ore il giornalista sportivo Tancredi Palmeri, commentando la vittoria della Juventus contro la Lazio per 1-0 nel match dei quarti di finale Coppa Italia ha sottolineato come l'Allianz Stadium fosse semivuoto: una circostanza che evidenzierebbe una poca partecipazione del tifo bianconero.

Della gara vinta dalla Juve hanno parlato anche il giornalista Giancarlo Pavan e Alessandro Vocalelli.

Palmeri: 'In una delle partite più importanti della stagione per la Juve non è ammissibile vedere lo Stadium semivuoto'

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha scritto nelle scorse ore sul proprio profilo Twitter della Juventus, sottolineando come in occasione della partita vinta dai bianconeri in Coppa Italia contro la Lazio per 1-0, l'Allianz Stadium fosse semi vuoto.

Queste le parole di Palmeri: "Io capisco tutto ma lo Juventus Stadium mezzo vuoto non è ammissibile. Stadio da 32mila spettatori, della squadra più tifata d’Italia, nella quarta città più popolosa d’Italia, nella partita che poteva essere l’ultima importante della stagione. Inaccettabile".

Padovan: 'La Juventus ha vinto giustamente con la Lazio ma contro l'Inter servirà di più'

Anche il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato la vittoria ottenuta dalla Juventus per 1-0 nei confronti della Lazio a Sky Sport: "E' un obiettivo primario come l'Europa League questa coppa per la Juventus. Ha giocato una buona partita allegriana non in assoluto, ordinata, difensiva, ripartiva quando poteva, ha giocato il primo tempo quasi in conduzione, ha meritato di segnare".

Padovan ha poi concluso il suo intervento dicendo: "Dalla Lazio mi aspettavo di più e la vittoria è giusta ma contro l'Inter la Juventus dovrà fare qualcosa di più".

Vocalelli: 'La Juventus ha ritrovato gli stimoli dopo la penalizzazione ottenuta in campionato'

Alessandro Vocalelli, in un editoriale pubblicato sulla Gazzetta dello Sport nelle scorse ore, ha commentato la vittoria della Juventus contro la Lazio.

Ecco quanto scritto dal giornalista: "La Juve ha ritrovato in Coppa Italia gli stimoli che, dopo la pesante penalizzazione, sono venuti forse a mancare in campionato. Senza strafare, ma con una partita accorta e capitalizzando il gol di Bremer i bianconeri vanno dunque in semifinale. Dove troveranno, in una sorta di rivincita e con il sapore di una finale anticipata, proprio l’Inter che lo scorso anno riuscì a batteria all’ultimo tuffo".

Vocalelli, nel suo editoriale ha poi sottolineato come Allegri, inserendo tutti i titolari della Juventus, tenga particolarmente alla Coppa Italia, trofeo che ha già vinto quattro volte nella sua carriera e che peraltro in semifinale affronterà un altro specialista di questa competizione, Simone Inzaghi dell'Inter.