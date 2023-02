La Premier League sta regalando diverse sorprese, alcune davvero clamorose. Non si può non considerare tale il primo posto dell'Arsenal, che nonostante la sconfitta per 1 a 0 contro l'Everton mantiene il primato in classifica sfruttando anche la disfatta del Manchester City contro il Tottenham, con la squadra londinese ad essersi imposta 1 a 0 grazie ad un gol di Kane.

Si è parlato molto in questi giorni di Antonio Conte, tecnico degli Spurs, come possibile sostituto di Massimiliano Allegri nel caso in cui il toscano dovesse lasciare la panchina della Juventus a giugno.

Di recente però, in particolare dopo il 3 a 0 subito dal Liverpool contro il Wolverhampton, diversi tifosi bianconeri sui social hanno 'suggerito' alla Juventus l'ingaggio di Jurgen Klopp. Le problematiche del Liverpool in questa stagione sono evidenti, attualmente la squadra inglese è a 21 punti dal primo posto dell'Arsenal, una distanza siderale che suggerirebbe come il ciclo del tecnico tedesco in Premier coi Reds sia ormai finito.

Diversi tifosi via social chiedono l'ingaggio di Klopp come tecnico della Juventus

'Ipotesi: anche se non è nel DNA della Juve assumere allenatori stranieri, se la società bianconera esonerasse Allegri, sarebbe ideale Klopp per la Juventus considerando che il suo ciclo al Liverpool è chiaramente finito.

Il tedesco ha tutto ciò che un top manager dovrebbe avere'. Questo il post pubblicato da un utente tifoso della Juventus. Un altro ha scritto: 'Il Liverpool dovrebbe licenziare Klopp, la Juventus dovrebbe assumerlo'. Il tecnico ha un contratto fino a giugno 2026 con il Liverpool ma non è da scartare la possibilità di una sua partenza a fine stagione.

Più o meno la stessa situazione contrattuale di Massimiliano Allegri, che ha un contratto fino a giugno 2025 con la Juventus.

I possibili nomi per il dopo Allegri: ci sarebbero anche Conte e Gasperini

La Juventus potrebbe sostituire Massimiliano Allegri al termine della stagione, indipendentemente da come finiranno le cose per i bianconeri.

Al riguardo potrebbero evidentemente pesare le vicende giudiziarie che insidiano il futuro sportivo del club, uno stato di cose che non sta comunque spegnendo le voci circa i possibili sostituti del tecnico livornese. In lizza ci sarebbero anche, come accennato, Gian Piero Gasperini e Antonio Conte, attualmente tecnici di Atalanta e Tottenham. Difficile ipotizzare adesso i futuri scenari, i prossimi mesi saranno decisivi.