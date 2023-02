La Juventus è al lavoro per preparare al meglio la seconda parte di stagione, condizionata, evidentemente, dalle vicende giudiziarie che la stanno riguardando. La squadra bianconera, attualmente, è distante dal sesto posto della Roma (che significherebbe qualificazione alla Conference League) ben 14 punti. Ci vuole un punto in più, invece, per raggiungere la Champions League. La speranza per società e tifosi è che la penalizzazione possa essere annullata con il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, anche se c'è il rischio di altri punti di penalizzazione per la manovra stipendi, senza scartare altre possibili sanzioni dalla Uefa.

Una situazione difficile che potrebbe significare mancati ricavi per 80-90 milioni di euro in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Questo potrebbe portare la società bianconera a valutare una cessione importante. Il nome che sembra avere mercato e garantire una somma notevole è quello di Dusan Vlahovic, che piace a diverse società inglesi e al Barcellona.

Possibile la cessione di Vlahovic in caso di mancata qualificazione alla Champions League

Secondo Calciomercato.com, se la Juventus non dovesse qualificarsi alla Champions League per la stagione 2023-2024, potrebbe essere ceduto Dusan Vlahovic. Sarebbe una cessione inevitabile se consideriamo che non arriverebbero 80-90 milioni di euro di ricavi derivanti dalla partecipazione alla competizione europea.

Il giocatore bianconero, nonostante sia stato condizionato dalla pubalgia in questa stagione, continua ad avere mercato. Ci sono diverse società che potrebbero anche offrire 100 milioni di euro per il suo cartellino. Si è parlato di un interesse di Manchester United e Arsenal: a queste bisogna aggiungere anche il Barcellona.

La speranza, per la società bianconera, è che non arrivino sanzioni sul fronte plusvalenze e sulla manovra stipendi. Nel primo caso, sarà fondamentale il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Non è da scartare la possibilità di affidarsi al Tar, qualora fosse confermata la penalizzazione.

La Juventus può qualificarsi alla Champions League vincendo l'Europa League

La Juventus potrebbe arrivare in Champions League anche attraverso un'eventuale vittoria dell'Europa League. Non sarà facile ma la rosa di Allegri al completo può sicuramente lottare per vincere la competizione europea. Fra le rivali sportive principali della squadra bianconera c'è anche l'Arsenal una delle società che segue Vlahovic per il calciomercato estivo. A proposito di Europa League, la Juventus giocherà contro il Nantes i sedicesimi di finale. Un match abbordabile per la squadra di Massimiliano Allegri.