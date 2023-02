Durante le celebrazioni del Fifa The Best Award avvenuta nella serata di lunedì 27 febbraio, Kylian Mbappè ha detto a un tifoso che "se venissi a giocare in Italia sarebbe solo per il Milan": la frase pronunciata dal giocatore è divenuta subito virale tra i tifosi rossoneri.

La dichiarazione di Kylian Mbappè: in Italia solo al Milan

Durante la premiazione che ha visto trionfare Lionel Messi nel Fifa The Best Award, un tifoso si è avvicinato al giocatore del Paris Saint Germain Kylian Mbappè per chiedere una curiosità sul suo futuro nella Serie A italiana.

Alla domanda singolare è arrivata perentoria la risposta dell'attaccante francese, capocannoniere agli scorsi mondiali in Qatar 2022 e vicecampione del mondo con la sua Francia, che ha voluto sottolineare che "qualora venissi a giocare in Italia, andrei a giocare per il Milan".

La dichiarazione è arrivata con il sorriso, senza troppo peso specifico in termini di mercato, ma sui social network ha fatto scatenare i tifosi del Milan che sognerebbero un incredibile trasferimento del campione francese in rossonero.

Il fuoriclasse del Paris Saint Germain difficilmente potrebbe trasferirsi nella nostra Serie A per via dello stipendio percepito dal giocatore, circa 36 milioni di euro netti a stagione, con un costo del cartellino fissato dal club parigino in circa 200 milioni di euro.

Inoltre sarebbe difficile immaginare una cessione da parte del PSG di Kylian Mbappè, trattenuto con un aumento di stipendio dagli assalti del Real Madrid delle scorse stagioni.

La passione di Mbappè per il Milan arriva dall'infanzia

Secondo la Gazzetta dello Sport, che riporta l'accaduto con la dichiarazione di Kylian Mbappè, la passione dell'attaccante francese classe 1998 sarebbe nata nell'infanzia quando per circa dieci anni il giovane trascorse i pomeriggi a casa Riccardi, nella città di Bondy, nella periferia di Parigi; il marito della signora che gli faceva da baby-sitter era italiano e seguiva le partite del Milan, facendole vedere al ragazzo.

Kylian Mbappè è cresciuto così ammirando le gesta di Kakà, Pirlo e Seedorf, per poi provare ad emularle in giardino dove si trovavano a giocare tutti insieme a pallone dopo le partite del Milan.

Il giocatore torna spesso a salutare la famiglia Riccardi, tenendosi in contatto anche con messaggi per non dimenticare i bei momenti trascorsi insieme.

La confessione di Kylian Mbappè e la sua passione per la squadra rossonera, confermata dalla frase diffusa ai Fifa The Best Award di lunedì sera deriverebbe proprio dal suo passato a seguire le partite del Milan in televisione dalla periferia di Parigi.