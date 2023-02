Una stagione davvero difficile per la Juventus, dal punto di vista dei risultati e delle vicende giudiziarie che la stanno riguardando, vicende che hanno portato ad una penalizzazione di 15 punti in campionato per il caso plusvalenze che ha coinvolto la Juve. Di certo, in un momento di difficoltà, saranno molto importanti gli uomini, oltre che i giocatori. Un calciatore bianconero che si sta distinguendo negli ultimi match è Manuel Locatelli. Non è un caso che, contro il Napoli, al momento della sostituzione, la Juventus abbia subito i 3 gol che hanno portato i campani a vincere per 5 a 1.

Anche contro il Monza, si è sentita la sua assenza mentre con la Lazio, in Coppa Italia, è stato uno dei migliori in campo. Anche Allegri, nel post partita del quarto di finale di Coppa Italia, ha dichiarato che Locatelli può rappresentare un esempio per il presente e per il futuro. Proprio per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato del 'Corriere di Torino', la Juventus sarebbe pronta ad offrirgli un prolungamento di contratto fino a giugno 2026.

Possibile prolungamento di contratto per Locatelli fino a giugno 2026

La Juventus potrebbe prolungare il contratto di Manuel Locatelli fino a giugno 2026. Si parla di un'offerta d'ingaggio da 3 milioni di euro a stagione più bonus per il centrocampista arrivato dal Sassuolo per circa 25 milioni di euro, più 12 milioni di euro di bonus.

Un investimento importante ma che sta ripagando. Intanto dall'Inghilterra, arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad un interesse dell'Arsenal. Attualmente, però, la volontà del giocatore è quella di rimanere a Torino, indipendentemente dalle vicende giudiziarie che potrebbero toccare la società bianconera. In questa stagione, Locatelli ha disputato, sinora, 24 match fra campionato italiano, Coppa Italia e Champions League.

Dopo un inizio di stagione difficile, condizionato da diversi infortuni muscolari, è riuscito a migliorare la sua forma, diventando un riferimento del centrocampo bianconero. Il suo contratto, attualmente, scade a giugno 2024 ma, come anticipato in precedenza, potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale per altre due stagioni con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno. Fra questi anche Rabiot, che guadagna circa 7 milioni di euro a stagione e vorrebbe un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Oltre al centrocampista francese, potrebbero lasciare Torino anche Alex Sandro e Juan Cuadrado, in scadenza di contratto anche loro: difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale, considerando lo stipendio. Potrebbero lasciare Torino anche Angel Di Maria, altro giocatore in scadenza, e Leandro Paredes che potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain a giugno.