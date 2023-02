La Juventus penserebbe già stagione 2023-2024, quando diversi giocatori potrebbero lasciare Torino a parametro zero. Fra questi spiccano anche quelli in scadenza di contratto a giugno, su tutti Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Proprio il centrocampo potrebbe essere uno dei settori che potrebbero essere rinforzati durante il Calciomercato estivo, considerando che anche Paredes potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain.

Fra i giocatori che piacciono ai bianconeri ci sarebbe anche Mason Mount, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024 e che non avrebbe accettato una recente offerta di prolungamento di contratto da parte della società inglese.

La Juve starebbe valutando il suo acquisto e potrebbe offrire il cartellino di Denis Zakaria (già in prestito con diritto di riscatto al Chelsea) per abbassare l'esborso monetario.

Zakaria possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Mount da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Denis Zakaria per l'acquisto di Mason Mount. Il centrocampista inglese potrebbe lasciare il Chelsea in quanto non ha raggiunto l'intesa sul prolungamento di contratto. La sua intesa è in scadenza a giugno 2024 e il calciomercato estivo del 2023 potrebbe essere l'ultima possibilità di monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro.

La Juventus potrebbe offrire il cartellino di Zakaria, valutato circa 37 milioni di euro (questa è la cifra pattuita col Chelsea per il riscatto nella scorsa estate) e aggiungere circa 23 milioni di euro in cash.

Dopo un inizio di stagione in cui non ha giocato molto Zakaria, recentemente è diventato parte integrante della rosa inglese, disputando diversi match.

Per questo la società londinese potrebbe valutare la permanenza dello svizzero anche nella stagione 2023-2024 accettando il giocatore come contropartita tecnica per l'acquisto di Mount.

L'eventuale arrivo dell'inglese a Torino potrebbe dipendere anche dalle sue richieste di ingaggio che il giocatore vorrebbe: difficilmente la società bianconera potrebbe offrire 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus per il centrocampista inglese.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche le fasce difensive nel calciomercato estivo, soprattutto se fossero confermate le partenze a parametro zero di Alex Sandro e di Juan Cuadrado.

Al posto del brasiliano - sulla corsia sinistra - potrebbe arrivare uno fra Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza. Invece per la fascia destra piace lo svedese Emil Holm dello Spezia, valutato circa 10 milioni di euro dalla società ligure.