La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Il tecnico Massimiliano Allegri ha ribadito in più interviste che l'unico pensiero della squadra bianconera in questo momento deve essere solo il campo e sull'aspetto giudiziario c'è una società che sta lavorando. Intanto però la dirigenza bianconera cerca di lavorare anche sul mercato in previsione del Calciomercato estivo, nonostante non si ha ancora la certezza se e quale competizione europea giocherà la squadra bianconera. Si parla molto dei giocatori attualmente in prestito in altre società, uno su tutti Denis Zakaria, che dopo un inizio di stagione difficile al Chelsea sta trovando sempre più minutaggio diventando un giocatore importante per il tecnico Potter.

Lo svizzero si è trasferito nella società inglese in prestito con diritto di riscatto che con i bonus può arrivare a circa 40 milioni di euro. Il Chelsea potrebbe offrire alla Juventus il cartellino di Kovavic evitando l'esborso economico. D'altronde il centrocampista croato piace molto ad Allegri.

Possibile scambio di mercato fra Zakaria e Kovavic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi il Chelsea vorrebbe riscattare il cartellino di Denis Zakaria, ma potrebbe evitare l'esborso economico di circa 40 milioni di euro (fra prestito, riscatto e bonus) offrendo il cartellino di Kovavic. Il centrocampista croato Kovacic piace alla Juve e al tecnico Massimiliano Allegri, visto che sarebbe ideale come regista ma anche come mezzala d'inserimento.

Con l'arrivo di Enzo Fernandez sembra aver perso la titolarità nel centrocampista inglese, per questo potrebbe decidere di accettare un'eventuale offerta della Juventus. Il suo contratto è in scadenza con il Chelsea a giugno 2024 e ha una valutazione di mercato simile a quella di Denis Zakaria. Sarebbe quindi uno scambio di mercato alla pari fra cartellini di centrocampisti.

In questa stagione fino ad adesso Kovavic ha disputato 22 match fra campionato inglese, Carabao Cup, FA Cup e Champions League segnando un gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere anche di monetizzare da un possibile riscatto del cartellino di Zakaria da parte del Chelsea.

Hanno invece maggiori possibilità di lasciare la Juventus per il contratto in scadenza a giugno i vari Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Al posto del brasiliano si valuta l'ingaggio di un parametro zero, Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.