La sconfitta incassata dall'Inter per 1-0 contro il Bologna non dovrebbe costare il posto a Simone Inzaghi che però a fine stagione, qualora non ottenesse determinati obiettivi stabili dalla società, rischierebbe di essere esonerato.

Lo stesso Inzaghi, seguito da Lautaro Martinez, ha comunque parlato nel post gara del Dall'Ara.

Inter, la sconfitta con il Bologna starebbe facendo riflettere la società sul futuro di Inzaghi

L'Inter era attesa da una conferma in campionato a Bologna dopo aver vinto in Champions League con il Porto, ma la squadra di Simone Inzaghi ha steccato a sorpresa, perdendo per 1 a 0 con gol di Riccardo Orsolini.

Ora la squadra nerazzurra non solo dista 18 punti da un Napoli che sembrerebbe essere inarrivabile, ma potrebbe essere raggiunta al secondo posto dalla Roma di José Mourinho, attesa dalla trasferta di Cremona e dal Milan di Stefano Pioli che tra poche ore affronterà l'Atalanta.

L'ennesimo passo falso compiuto dall'Inter con una squadra ritenuta "piccola", secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe dunque fatto suonare un allarme tra i dirigenti della "Beneamata" che in Inzaghi potrebbero vedere il primo 'colpevole'. L'allenatore piacentino, anche se dovesse essere eliminato in Europa, non rischierebbe il posto a stagione in corso, ma da lui i proprietari della formazione nerazzurra si aspetterebbero dei traguardi minimi, come un secondo posto in campionato o perlomeno una qualificazione dell'Inter alla prossima edizione della Champions League.

Inzaghi: "Approcciata male la gara e quando stavamo controllando il match il Bologna ci ha segnato contro"

Della partita persa dall'Inter per 0 a 1 contro il Bologna hanno parlato anche i diretti interessati: il primo, sponda nerazzurra, a presentarsi ai microfoni di Sky Sport è stato il tecnico Simone Inzaghi. Ecco quanto riferito in merito alla partita dal manager piacentino: "Abbiamo approcciato male, primo tempo non da Inter.

Nel secondo tempo quando stavamo creando, abbiamo preso un gol da non poter prendere. Siamo arrabbiati, va bene la stanchezza, ma dobbiamo fare di più. Bisogna cercare le motivazioni ogni due o tre giorni, noi allenatori in queste gare dobbiamo fare di più. Nel primo tempo non si è vista la migliore Inter".

Lautaro sulla sconfitta dell'Inter: 'Se giochiamo così non andiamo da nessuna parte, chiediamo scusa ai tifosi'

Dopo Inzaghi, per commentare la sconfitta dell'Inter, è arrivato Lautaro Martinez. Il centravanti argentino, intervistato da Sky Sport, ha detto: "Parlare a caldo sarebbe sbagliato, il pensiero è che ora così non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo cambiare subito e avere più continuità. In Champions abbiamo fatto un'ottima partita, poi arriviamo qua e facciamo questa prestazione e non va bene. Adesso dobbiamo abbassare la testa e pedalare e tutti insieme alzare il livello perché così non si va da nessuna parte".