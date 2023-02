Dopo le ultime prestazioni in campionato deludenti sul fronte offensivo, la dirigenza del Milan starebbe valutando di rinforzare l'attacco per la prossima stagione con un grande ritorno: il nome caldo in queste ore è quello di Pierre-Emerick Aubameyang.

Esubero nell'attacco del Chelsea, qualcuno può partire

Il Chelsea in questa ultima finestra di mercato invernale ha investito sul mercato oltre 329 milioni di euro, con gli acquisti di Mudryk per 70 milioni dallo Shakhtar, Badiashile per 38 milioni, Madueke per 35 e Malo Gusto per 30 milioni di euro, saldati "cash" al termine dei trasferimenti.

I "Blues", oltre al prestito oneroso di Joao Felix, hanno anche acquistato Santos e Fofana; a loro va aggiunto il colpo finale di Enzo Fernandez per cui il club ha pagato la clausola di 121 milioni di euro.

Con così tante alternative nella fase offensiva, Pierre-Emerick Aubameyang non dovrebbe trovare posto nella formazione londinese e pertanto potrebbe lasciare il club a fine stagione, per rimanere in un top club europeo e disputare la Champions League, come vorrebbe il giocatore e il suo entourage.

L'idea per l'attacco del Milan: il ritorno di Aubameyang

In questi giorni si starebbe facendo largo l'idea in casa rossonera di un ritorno di Pierre-Emerick Aubameyang per la prossima stagione, proprio per l'esubero di giocatori che sono in forza al Chelsea.

Il giocatore ha già avuto un'esperienza a Milano con la maglia rossonera e potrebbe gradire un ritorno soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo stagionale dichiarato della squadra di Stefano Pioli.

L'attaccante infatti ha esordito con la Primavera del Milan nel 2007; considerato prospetto di grande futuro ma ancora grezzo, è stato ceduto in prestito prima al Digione e poi al Lilla, con diritto di riscatto non esercitato dalla squadra francese.

Nella stagione successiva Aubameyang è stato girato in prestito al Monaco e poi al Saint Etienne che nel 2012 ne ha rilevato totalmente il cartellino per rivenderlo la stagione successiva al Borussia Dortmund, dove il giocatore ha trovato il palcoscenico internazionale.

Il Milan sarebbe interessato al giocatore, ma il suo ingaggio potrebbe rappresentare un ostacolo importante alla trattativa; per questo motivo gli osservatori rossoneri vorrebbero prima strappare il sì del giocatore con una possibile riduzione di ingaggio prima di intavolare una trattativa con il Chelsea.

Il contratto di Pierre-Emerick Aubameyang con il club londinese scadrà il 30 giugno 2024: lo stipendio percepito dall'attaccante è di circa 9 milioni di euro annui più eventuali bonus per il piazzamento in campionato. Recentemente, Aubameyang è stato accostato anche all'Inter.