Si avvicina lo scontro di campionato tra Milan e Torino, che sarà un vero e proprio scontro per l'Europa, ed i due allenatori devono fare i conti con le scelte della formazione; per Pioli dovrebbe esserci un ritorno al 4-2-3-1, ma non è da escludere una conferma del 3-4-1-2 mentre Juric perde il pilastro di centrocampo Ricci.

La partita si svolgerà venerdi 10 febbraio alle 20:45 allo stadio Meazza, con diretta esclusiva su DAZN.

Le scelte di Stefano Pioli contro il Torino

Il Milan arriva da un mese terribile, reduce da quattro sconfitte consecutive compresa la Supercoppa Italia persa contro l'Inter a Ryhad e il derby di ritorno vinto dall'Inter; Stefano Pioli non sembrerebbe orientato però a confermare la scelta tattica proposta proprio contro l'Inter, ma a tornare alla difesa a 4, anche se non è da escludere un possibile passaggio a 3, nodo che verrà sciolto nei prossimi giorni.

Il Milan dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1; in porta confermato Tatarusanu, con Mike Maignan che non sembra ancora vicino al rientro.

Davanti a lui i quattro difensori dovrebbero essere Calabria, Kalulu, Kijaer e Theo Hernandez, con più libertà a questi ultimi di sganciarsi in fase offensiva, fattore poco sfruttato nell'ultimo derby, ma potrebbe anche esserci spazio per Thiaw in una difesa a 3.

L'unico dubbio per Stefano Pioli sembrerebbe proprio essere Thiaw che è entrato bene nell'ultima partita e potrebbe trovare spazio al posto di Kijaer che sta faticando nel rientro dopo l'infortunio al crociato.

A centrocampo si va verso la conferma della coppia centrale Tonali-Krunic; dietro l'unica punta Olivier Giroud avranno libertà di agire i tre trequartisti rossoneri che probabilmente saranno Brahim Diaz, Leao e Saelemaekers.

Nelle ultime ore Zlatan Ibrahimovic è tornato a lavorare in gruppo e non è da escludersi una sua convocazione per un posto in panchina nella gara casalinga contro il Torino.

Le scelte di Ivan Juric contro il Milan

L'allenatore del Torino sembrerebbe avere pochi dubbi, conscio che un successo contro il Milan potrebbe proiettare la sua squadra verso l'alta classifica, accorciando la distanza proprio sui rossoneri scivolati al sesto posto, l'ultimo utile per le coppe europee; probabilmente il Torino riproporrà la stessa formazione che ha vinto 1-0 nell'ultimo turno casalingo.

In porta confermata la rivelazione Milinkovic-Savic, uno dei migliori portieri della Serie A come numero di parate effettuate; davanti a lui difesa a 3 con Buongiorno, Schuurs e Rodriguez.

Il centrocampo a 4 sarà composto da Aina, Linetty, Vojvoda e forse la new entry Vieira; i due trequartisti probabilmente saranno Aleksej Miranchuk e Nikola Vlasic, in appoggio all'unico attaccante di ruolo Antonio Sanabria.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Aina, Vieira, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore Ivan Juric