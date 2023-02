Questo sabato 18 febbraio 2023 alle ore 18 è in programma la sfida tutta lombarda tra Monza e Milan, valida per l'anticipo della 23^ giornata di campionato di Serie A 2022/2023. La gara sarà visibile in diretta esclusivamente su Dazn per gli abbonati e su Now.

Come arrivano le due squadre alla partita

Il Milan è recentemente tornato alla vittoria in campionato nella sfida della scorsa settimana contro il Torino e poi ha avuto la meglio anche nella sfida dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. In entrambi i casi i rossoneri non hanno subito gol.

Tre punti sono arrivati anche per i brianzoli lo scorso weekend in trasferta contro il Bologna: la squadra di Palladino nelle ultime cinque partite di campionato non ha mai perso, ottenendo tre vittorie e due pareggi. Complessivamente in questa stagione la squadra neopromossa ha collezionato otto vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, che hanno portato in dote 29 punti, che valgono il nono posto in classifica. Si trova invece attualmente in terza posizione il Milan, a quota 41 punti, a pari merito con Atalanta e Roma.

Nella gara del girone di andata, i rossoneri hanno avuto la meglio sul Monza per 4-1 a San Siro: era il 22 ottobre 2022.

Monza-Milan, le possibili scelte dei due allenatori

Il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino potrebbe pensare di schierare i suoi uomini con il modulo 3-4-2-1, con Petagna unica punta.

In difesa Marlon è favorito sul Caldirola. Sarà assente sicuramente Vignato, a causa di un infortunio. Sarà valutata fino all'ultimo la possibile presenza o meno di Sensi in regia dal primo minuto di gioco.

Anche Pioli potrebbe puntare sul modulo 3-4-2-1. Si va, dunque, verso un'ulteriore conferma della difesa a tre con Thiaw, Kalulu e Gabbia.

Sulla fascia ci sarebbe un dubbio tra Saelemaeker e Calabria, che vanno a giocarsi un posto da titolare a destra, con il secondo che pare favorito. Ancora da definire, invece, sono le condizioni di Bennacer e di Tomori: i due potrebbero essere assenti nella gara di sabato pomeriggio.

Le probabili formazioni

Probabile formazione Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Donati, Pessina, Rovella (Sensi), Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

Probabile formazione Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Thiaw; Calabria (Saelemaekers), Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud.