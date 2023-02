La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Il caso plusvalenze continua ad essere l'argomento principale dei giornali sportivi, in attesa del Collegio di Garanzia del Coni. La società bianconera conta di utilizzare una strategia difensiva efficace che possa portare all'annullamento della penalizzazione di 15 punti. Tanti addetti ai lavori hanno parlato dell'argomento, fra questi anche Tancredi Palmeri. Il giornalista sportivo, sul suo account Twitter, ha utilizzato parole pesanti nei confronti della famiglia Elkann-Agnelli, facendo riferimento ad una possibile revoca della penalizzazione.

Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato del caso plusvalenze

'Crescono i bisbìgli su una probabile revoca della penalizzazione. Nelle camere del potere, la famiglia Elkann Agnelli si starebbe muovendo poderosamente, smuovendo la politica scesa in campo prepotentemente. Anche così si spiegano le uscite di Salvini e Abodi'. Questo il post pubblicato su Twitter da Tancredi Palmeri. Parole importanti, quelle del giornalista sportivo, che hanno avuto un certo clamore mediatico, con diversi commenti. Un utente ha scritto: 'Incominciate a portare i libri in tribunale e poi parliamo di calcio pulito e norme rispettate'. Interessante anche il commento del giornalista Enzo Bucchioni che ha aggiunto: 'E s’era già capito anche dalla presa di posizione di certi giornalisti che dovrebbero essere super partes e invece ascoltano i consigli'.

I commenti degli addetti ai lavori: da D'Onofrio fino ad arrivare a Salvini e Abodi

Sono diversi i commenti espressi nelle ultime ore in merito alla vicenda, dagli esperti di diritto sportivo fino agli opinionisti e giornalisti. Ci sono pareri contrastanti a riguardo. L'avvocato D'Onofrio, ad esempio, ha recentemente dichiarato che la sanzione giusta per la Juventus sarebbe stata l'ammenda pecuniaria, il suo collega Afeltra ha sottolineato che non si può parlare di illecito sportivo grave, ripetuto e prolungato da parte della società bianconera.

Di recente, anche Paolo Bonolis ha voluto esprimere la sua considerazione, dichiarando come, in ogni vicenda giudiziaria, ci sia sempre di mezzo la Juventus. Proprio per questo, qualora fosse provato il dolo da parte della società bianconera, è giusto che venga prevista una punizione importante. Bonolis ha sottolineato come ci sia dispiacere soprattutto per i giocatori e i tifosi della Juventus che devono subire eventuali irregolarità della società bianconera.

A proposito, invece, di Matteo Salvini, il ministro dei Trasporti ha parlato della plusvalenze come disposizioni finanziarie che riguardano due società, per questo non si capisce il motivo per cui sia stata punita solo la Juventus. Il politico ha aggiunto: 'O il sistema è strabico oppure la Juventus dà fastidio'. Il ministro dello Sport, invece, ha recentemente dichiarato: 'Certe cose (plusvalenze) non si fanno da soli'.