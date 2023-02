La Juventus sta vivendo un momento difficile della storia calcistica recente tra calcio giocato (dove non sempre sono arrivati i risultati sperati) e vicende giudiziarie.

Sulla situazione della Juventus di recente ha parlato un ex giocatore come David Trezeguet, uno dei pochi big ad accettare nel 2006 la Serie B con la squadra e a contribuire a riportarla poi fra le prime società del campionato italiano.

Il francese ha spiegato che in questo momento quello che conta è il risultato e fare più punti possibili considerando il -15 in classifica arrivato in merito al caso plusvalenze.

David ha poi parlato del Bayern Monaco come modello di gestione e preparazione dei giocatori a livello dirigenziale evidenziando come la Juventus in questo momento, a detta sua, abbia bisogno di appartenenza e di giocatori che hanno fatto la storia del club.

David Trezeguet ha parlato della situazione della Juventus

'I fischi fanno parte di questo mestiere, poi quando uno gioca alla Juve, la Juve deve essere sempre protagonista' ha dichiarato David Trezeguet in una recente intervista a Dazn in riferimento alle critiche arrivate dai tifosi ad alcuni giocatori bianconeri durante il match contro la Fiorentina. Sul campionato l'ex attaccante bianconero si è detto impressionato da Osimhen, mentre parlando più di dirigenti e strutture societarie ha focalizzato il proprio centro d'attenzione sul Bayern Monaco e sulla necessità che in queste grandi società ci siano delle figure che hanno fatto la storia del club: 'Ribadisco quello che ho detto in Qatar.

Credo che l'esempio più palese è il Bayern Monaco, dove il giocatore viene individuato e preparato dalla stessa società a ricoprire quel ruolo. Il Bayern è un esempio chiaro di gestione e preparazione. La Juve ha bisogno di qualcuno come nel passato, di personaggi importanti che hanno fatto la storia. Credo che questi personaggi debbano arrivare, debbano avere una parola importante e chiara'.

Possibili i ritorni di Chiellini e Del Piero nella dirigenza Juventus

Non è un caso che è di recente diverse indiscrezioni di mercato parlino di ritorni importanti nella dirigenza bianconera. Si va da Giorgio Chiellini e Alessandro Del Piero fino ad arrivare a Michel Platini, che potrebbe ricoprire il ruolo di presidente nella società bianconera. Anche a livello di guida tecnica, nel caso si scegliesse di divorziare da Allegri, si potrebbe assistere a dei ritorni: su tutti si parla infatti di Antonio Conte e Giampiero Gasperini.