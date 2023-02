La Juventus è attesa da mesi impegnativi dal punto di vista giudiziario. Il caso plusvalenze ha portato ad una penalizzazione di 15 punti per la squadra bianconera, con la Corte Federale d'Appello che ha motivato la sentenza definendo quella della Juventus una violazione grave, ripetuta e prolungata. La Juve ha parlato di illogicità confermando il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Intanto ad esprimere preoccupazioni per un'eventuale Serie B per la squadra bianconera è stato Ivan Zazzaroni. Ospite a Pressing su Canale 5 il giornalista sportivo ci ha tenuto a sottolineare come un'eventuale retrocessione per la Juventus potrebbe creare non pochi problemi al calcio italiano dal punto di vista economico considerando gli oltre dieci milioni di tifosi che seguono la squadra bianconera.

Zazzaroni ha utilizzato parole anche decise per definire la problematica di un'eventuale sanzione pesante nei confronti della società bianconera.

Il giornalista Zazzaroni ha parlato dei problemi che riguarderebbero calcio italiano con la retrocessione Juve

'Il sistema ha paura della Juve in Serie B'. Queste le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni, che ha utilizzato parole ancora più decise nel descrivere il problema di un'eventuale retrocessione in Serie B della società bianconera. Proseguendo le sue dichiarazioni il giornalista sportivo ha aggiunto: 'La Federazione non ne ha presa una a parte l’Europeo negli ultimi anni. Il calcio era la quarta industria italiana, adesso è la settima'. Il calcio italiano rappresenta quindi un'economia molto importante per l'Italia.

Zazzaroni ha dichiarato poi: 'Avverto una paura di perdere la Juventus e oltre dieci milioni di tifosi, anche per la questione disdette e diritti tv'. A tal riguardo sui social sono partiti diversi hashtag che invitano i tifosi bianconeri a disdire i loro abbonamenti con le pay tv. Un modo evidentemente, a detta di molti utenti, per alleggerire ulteriormente il calcio italiano dal punto di vista economico, creando ulteriori problemi allo stesso dopo l'emergenza coronavirus che ha impoverito gran parte delle società calcistiche italiane.

Il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte della Juventus

La Juventus è pronta ad appellarsi al Collegio di Garanzia del Coni. Nella nota ufficiale pubblicata dalla società bianconera subito dopo le motivazioni della sentenza dei 15 punti di penalizzazione si legge come per la società bianconera c'è stata prevedibilità da parte della Corte Federale d'Appello, pur rispettando la sentenza.

La Juve ha parlato di documento 'viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto'. Per questo 'la fondatezza delle motivazioni sarà fatta valere con fermezza', ha aggiunto la società bianconera.