Alla vigilia di Inter-Juventus il conduttore televisivo e tifoso interista Paolo Bonolis è stato ospite al programma televisivo di Piero Chiambretti 'La Tv dei 100 e uno'. A una domanda che il presentatore ha posto a Bonolis e riguardo la possibilità di una chiamata da parte della Juventus a suo figlio per andare a giocare a Torino, il presentatore di Avanti un Altro ha risposto con una frecciatina.

Paolo Bonolis ha parlato della possibilità che suo figlio venisse chiamato a giocare per la Juventus

'Se mio figlio venisse chiamato a giocare per la Juventus?

Non posso dirlo, ci sono i bambini. Chiamerei subito l’avvocato...'.

Una risposta quella del presentatore televisivo di Avanti un Altro che potrebbe alludere alle note vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera e che ha avuto molto clamore mediatico fra i social. Bonolis nell'intervista ha parlato anche delle sue balbuzie quando era bambino. Ha raccontato come fu decisivo l'esperienza di fare teatro a scuola. Ha aggiunto: 'Mi sono accorto che sulla parte imparata non accusavo balbuzie'.

Il figlio di Bonolis gioca nella Primavera della Triestina

Il giocatore Davide Bonolis, secondogenito di Paolo Bonolis e Sonia Brugarelli (attuale opinionista del Grande Fratello Vip) è un calciatore della Primavera della Triestina.

Ha 18 anni e gioca come centrocampista. La squadra è impegnata nella Primavera 4, attualmente è quarta in classifica con 36 punti e 21 partite giocate. Di queste 10 vittorie, 5 sconfitte e 6 pareggi. Ritornando a Paolo Bonolis è un grande tifoso dell'Inter e non è nuovo a frecciatine sulla Juventus. Una delle più recenti riguarda la sua considerazione delle vicende giudiziarie della società bianconera.

Paolo Bonolis sulla partecipazione della Juventus alla Coppa Italia

In un'intervista di inizio febbraio il presentatore televisivo aveva dichiarato che se la Juventus avesse commesso delle irregolarità in campionato sarebbe giusto che non disputasse la Coppa Italia. A tal riguardo una delle semifinali della competizione nazionale sarà proprio Inter e Juventus nel mese di aprile.

L’andata e’ prevista il 4 aprile all’Allianz Stadium di Torino, il ritorno il 26 aprile allo stadio San Siro di Milano.

Ritornando alla situazione giudiziaria della Juventus pochi giorni prima del ritorno della semifinale di Coppa Italia è atteso l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze, il 19 aprile. Tre le possibilità, annullamento penalizzazione, conferma o rimando alla Corte Federale d’Appello. Se fosse annullata la sanzione la Juve ritornerebbe in piena lotta per un posto in Champions League proprio con l’Inter.