La Juventus è uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi nelle ultime settimane, non tanto per i risultati della squadra bianconera quanto soprattutto per le vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Di recente, è stato presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in merito alla sentenza di 15 punti di penalizzazione decisa dalla Corte Federale d'Appello. In attesa di conoscere quale sarà la decisione del Coni, tanti addetti ai lavori stanno parlando dell'argomento. Fra questi, anche Massimo Brambati che non ha utilizzato parole dolci nei confronti della Giustizia sportiva italiana, definendola come uno degli strumenti giudicanti più scadenti in Italia.

Evidente il riferimento, non solo al caso plusvalenze della Juventus, ma anche all'iniziale squalifica di Mourinho per il diverbio con Serra in Cremonese-Roma e la successiva sospensione, con un giudizio posticipato di qualche giorno, da parte del giudice sportivo.

L'agente sportivo Brambati ha parlato della giustizia sportiva in riferimento al caso plusvalenze

'La giustizia sportiva è uno degli strumenti più scadenti in Italia. Io ne ho avuto a che fare da calciatore e non, per me è peggiorata. Li trovo sommari, incompetenti, alquanto intempestivi e superficiali in alcuni casi'. Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati a Tmw Radio. L'agente sportivo ha parlato del caso Mourinho-Serra, con il giudice sportivo che, dopo aver dato due giornate di squalifica ha deciso di sospendere la squalifica, posticipando di qualche giorno la valutazione dell'episodio.

Brambati però ha voluto criticare anche la decisione di dare 15 punti di penalizzazione alla società bianconera, per il caso plusvalenze, a stagione in corso. Secondo l'agente sportivo, questa penalizzazione, a stagione iniziata, significa falsare l'intero campionato.

Massimo Brambati sulla squalifica di due giornate a Kean

Il giudice sportivo ha confermato la squalifica di Moise Kean in campionato per due giornate dopo il fallo di reazione su Mancini della Roma.

Il giocatore bianconero era entrato a pochi minuti dalla fine del match e, dopo pochi secondi, ha scalciato il difensore. Sull'argomento, Brambati ha dichiarato: 'Gli avrei dato tre giornate di squalifica a Kean. Uno che dopo 40 secondi viene espulso per fallo di reazione non può essere classificato fra i professionisti'. Secondo l'agente sportivo, il fallo di Kean non è un esempio per i giovani, proprio per questo la pena sarebbe dovuta essere più pesante.

Brambati ha aggiunto che spera che almeno ci sia una sanzione pecuniaria importante. Nella nota ufficiale del Giudice Sportivo, si legge come la multa per il giocatore è stata di 10 mila euro. La società bianconera sarebbe pronta ad aggiungere altri 20 mila euro di sanzione a quella già decisa dal giudice sportivo. Un fallo evidentemente non gradito neanche dalla società bianconera.