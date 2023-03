La Juventus è in attesa di conoscere l'esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di 15 punti ricevuta dalla Corte Federale d'appello.

Fra gli addetti ai lavori che si sono espressi in merito c'è anche l'ex magistrato Piero Calabrò, che in un'intervista a Tuttosport ha spiegato come potrebbe evolversi la vicenda giudiziaria del caso plusvalenze e quale è l'iter procedurale delle decisioni del Collegio di Garanzia del Coni.

Calabrò ha parlato del caso plusvalenze

'Se si applicherà il diritto questa sentenza dovrà essere annullata senza rinvio', sono queste le dichiarazioni di Piero Calabrò.

L'ex magistrato ha spiegato però che è difficile fare previsioni, semplicemente perché anche la revocazione della chiusura del caso plusvalenze è stata inaspettata.

Calabrò ha aggiunto: 'La sentenza di condanna è metagiuridica in quanto è stata formulata in base a un capo d’imputazione che non c’era e una violazione disciplinare che non esiste'.

Caso plusvalenze, come potrebbe procedere il Collegio di Garanzia del Coni

L'ex magistrato ha spiegato anche come procederà il Collegio di Garanzia del Coni, aggiungendo quali sono le varie opzioni: 'Conferma della sentenza, annullamento senza rinvio e annullamento con rinvio'.

Calabrò ha poi dichiarato che il Collegio non può modificare la sanzione decisa dalla Corte Federale d'Appello ma può dire che essa non ha fondamenta.

Di conseguenza: 'Può disporre che ritorni alla Corte Federale d'Appello per una diversa valutazione o eventualmente annullarla direttamente e definitivamente'.

Piero Calabrò sulle plusvalenze realizzate dalla Juventus

L'ex magistrato ha voluto parlare anche delle plusvalenze realizzate dalla Juventus. La società bianconera ne ha iscritte a bilancio nelle stagioni oggetto d'indagine circa 60 milioni di euro, ovvero il 3% dei ricavi della società bianconera (pari a circa 1475 milioni di euro), proprio per questo - secondo Calabrò - le plusvalenze non possono essere considerate come decisive per la Juve ai fini dell'iscrizione al campionato, né per portare avanti il calciomercato.

Intanto in queste settimane diversi addetti ai lavori stanno parlando del caso plusvalenze, ma anche della manovra stipendi, esprimendo pareri tra loro piuttosto discordanti su quelli che possono essere gli esiti giudiziari e quindi sulle conseguenze nella classifica del campionato.