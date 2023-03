La Juventus ha ufficialmente presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in data 28 febbraio, appena prima l'inizio del match di campionato contro il Torino finito poi 4 a 2 per i bianconeri. Acclarato l'intento del club, riottenere i 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze.

Per comprendere l'esito di tale ricorso bisognerà attendere fine marzo, inizio aprile. Sono tre le possibilità a disposizione del Collegio: conferma della sentenza, annullamento o rimando alla Corte Federale d'Appello che in tal caso andrebbe ad ammorbidire la sanzione.

A parlare del caso plusvalenze ma anche della manovra stipendi è stato di recente Eduardo Chiacchio. Il noto avvocato a Tele A ha spiegato i motivi della condanna alla Juventus sottolineando anche come la proroga richiesta dal procuratore federale Chiné per la manovra stipendi sia stata decisa, a suo avviso, proprio per comprendere l'evoluzione del ricorso presentato dalla Juventus al Collegio di Garanzia del Coni.

L'avvocato Chiaccio sul caso plusvalenze e sulla penalizzazione decisa dalla Corte Federale d'Appello

'La Juve è stata condannata perché ci sono confessioni, manoscritti e intercettazioni equiparate a confessioni'. Queste le dichiarazioni di Eduardo Chiaccio a Tele A. Il noto avvocato ha quindi avvalorato le motivazioni addotte dalla Corte Federale d'Appello che nella condotta del club bianconero ha ravvisato un sistema composto da irregolarità gravi, ripetute e prolungate.

Ha poi aggiunto: 'Il procuratore chiede al massimo sanzioni pecuniarie per una o due plusvalenze finanziarie'. L'avvocato ha parlato quindi del perché nel caso ad oggetto siano invece stati assegnati 15 punti di penalizzazione dalla Corte Federale d'Appello, il tutto nonostante inizialmente il procuratore Chiné avesse richiesto 9 punti di penalizzazione alla squadra bianconera: 'Il -9 fu dato perché in quel momento sarebbe andata fuori dalle competizioni europee, la corte ha inasprito a -15 punti perché con due gare la Juve sarebbe comunque rientrata nella lotta per la qualificazione alle competizioni europee'.

Il caso Osimhen e la manovra stipendi

Altri due argomenti di discussione sono stati il caso Osimhen e la manovra stipendi. Sul primo Chiacchio ha dichiarato che il Napoli è stato prosciolto due volte, per un'eventuale indagine sulla società campana servirà dunque un ricorso per revocazione, che si avrebbe solo se ci fossero degli elementi nuovi.

Un procedimento, a detta del noto avvocato, che è naufragato in origine.

In merito infine all'altro filone d'indagine sul quale è indagata la Juventus, quello denominato appunto manovra stipendi, ha spiegato i motivi della proroga chiesta dal procuratore federale Chiné: 'Vuole attendere l'esito definitivo del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte della società bianconera per poi fare il processo stipendi e valutare la pena e renderla afflittiva'.