L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato nelle scorse ore ai microfoni della Bobo TV della gestione da parte di Massimiliano Allegri di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che sta faticando a trovare la via del gol. Il classe 2000, nonostante stia attraversando un momento complicato, sarebbe comunque attenzionato da diversi club in Premier League, tra cui il Newcastle del fondo Pif.

Juventus, Cassano: "Vlahovic lo vedo spento, fossi nella società bianconera prenderei Italiano per rivitalizzarlo"

Antonio Cassano è tornato a parlare della Juventus e nello specifico di Dusan Vlahovic.

L'ex calciatore di Roma e Real Madrid ha dunque commentato nelle scorse ore ai microfoni della Bobo TV la stagione poco positiva che l'attaccante serbo sta vivendo con la maglia bianconera sottolineando come per il classe 2000 sarebbe necessario non tanto un cambio di squadra ma una differente guida tecnica. “Fossi la Juventus terrei Vlahovic ma cambierei allenatore e chiamerei Italiano“ ha detto Cassano che ha poi rintuzzato sull'argomento affermando: "Vlahovic fa fatica a stoppare la palla, è timoroso, ha paura, non è decisivo ed Allegri non può aiutarlo, non lo migliora. Deve darsi una mossa, altrimenti è giusto che giochi Kean. Comunque dubito che Vlahovic possa diventare un campione determinante per la Coppa dei Campioni".

Vlahovic piacerebbe in Premier League, il Newcastle potrebbe offrire alla Juventus Allan Saint-Maximin più soldi

Il futuro di Dusan Vlahovic non è un argomento trattato solamente da Antonio Cassano ma anche da diversi organi di stampa. Il calciatore serbo della Juventus, seguendo le indiscrezioni del Chroniclelive riportate da calciomercatonews.com, sarebbe ambito in Premier League dove numerosi club potrebbero darsi battaglia nella prossima estate per aggiudicarselo.

Uno di questi sarebbe il Newcastle: la formazione britannica guidata dal fondo Pif potrebbe dunque presentarsi alla Continassa nella prossima estate con un'offerta che coinvolgerebbe anche l'inserimento di una contropartita tecnica come Allan Saint-Maximin. L'attaccante francese ad ora avrebbe una valutazione complessiva di 40 milioni di euro, somma che dovrebbe essere detratta da quei 90 milioni che la stessa Juventus chiederebbe per cedere definitivamente Dusan Vlahovic.

Qualora dunque il Newcastle fosse davvero interessato all'attaccante serbo, dovrebbe poi aggiungere un conguaglio economico pari a 50 milioni di euro. Oltre al Newcastle e ad altri club della Premier League, su Vlahovic ci sarebbero anche le attenzioni del PSG che potrebbe offrire Marco Verratti ai bianconeri come pedina di scambio pur di arrivare all'attaccante serbo.