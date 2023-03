Con 15 punti di vantaggio sulla seconda a 13 giornate dalla fine il Napoli è sicuramente protagonista indiscusso di questa Serie A. Appare francamente impossibile che il club azzurro non riesca a vincere il titolo, sarebbe il terzo della propria storia.

Di recente è stato ospite all'università Vanvitelli di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta Aurelio De Laurentiis, il patron del club, che nel corso della presentazione della cattedra di diritto applicato al calcio ha affrontato numerosi argomenti, dalla volontà di vincere non solo il campionato ma anche la Champions League fino alla situazione attuale del calcio in Italia, con una critica alla legge Melandri e alla gestione societaria di alcuni suoi colleghi in Serie A.

De Laurentiis ha poi criticato il sistema calcio che favorisce un eccessivo arricchimento, secondo lui, delle figure degli agenti sportivi.

Il presidente De Laurentiis ha parlato della situazione economica delle società italiane di calcio

'Champions o scudetto? Io mi auguro entrambe'. Queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis ospite nell'Università Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. Sulla sconfitta contro la Lazio il Patron ha dichiarato che è stata utile per non allentare la concentrazione, oltre al fatto che Sarri è riuscito a gestire bene il match rimanendo molto difensivo e non agevolando il gioco del Napoli.

In merito al Bari e al fatto che se dovesse essere promosso in Serie A sarà ceduto (non è consentito avere multi proprietà nello stesso campionato) ha dichiarato che sono stati investiti più di 100 milioni di euro e che sarà eventualmente venduto ad una proprietà affidabile che possa garantire la crescita della società pugliese.

Successivamente De Laurentiis ha voluto lanciare una critica allo Stato italiano, definito assente nei confronti del calcio: 'La verità è che tante società che hanno debiti continuano a partecipare ai campionati come se niente fosse'.

La critica agli agenti sportivi da parte del presidente del Napoli

Per affrontare il tema dei bilanci societari nel calcio secondo De Laurentiis bisognerebbe portare avanti una 'pulizia generale.

Il problema sono gli agenti sportivi. Mino Raiola, simpaticissimo, prendeva 25-40 milioni di commissione sulle spalle di una società'. Cifre troppo alte secondo il Presidente del Napoli che potrebbero nel tempo creare parecchi problemi ai bilanci societari dei club.